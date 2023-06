VoltAero bénéficie d'un financement supplémentaire pour développer la famille Cassio

5,6 millions d'euros via BPI France...

Le financement de VoltAero pour le développement de son avion électrique-hybride Cassio 330 a augmenté avec l'aide d'une subvention de 5,6 millions d'euros du gouvernement français via BPI France - l'agence qui soutient la croissance économique de la France en aidant ses entrepreneurs. Ce financement a été accordé dans le cadre du plan d'investissement "France 2030", mis en place par le gouvernement français dans le but de transformer durablement les secteurs clés de l'économie du pays, dont l'aéronautique. "Cette subvention [...] contribue au développement, à la certification et à la production du Cassio 330", a déclaré Jean Botti, PDG et directeur technique de VoltAero.

...Pour aider à développer, certifier et produire le Cassio 330

Le Cassio 330 est la première des trois versions de la famille d'avions électriques-hybrides de VoltAero qui partagent un haut degré de modularité et d'homogénéité. La conception de la famille est basée sur la configuration "feuille blanche" de VoltAero, avec un avion optimisé sur le plan aérodynamique. La famille Cassio constituera une ligne de produits pour les opérateurs commerciaux régionaux, les compagnies de taxis aériens/charters, les propriétaires privés, ainsi que pour les services utilitaires de fret, de livraison postale et d'évacuation médicale (Medevac). En intégrant le système de propulsion électrique-hybride breveté de VoltAero dans l'avion conçu à cet effet, le Cassio offrira des performances supérieures d'un ordre de grandeur par rapport à la concurrence actuelle, et des coûts d'exploitation nettement inférieurs, selon son constructeur.

Un système de propulsion hybride électrique

Le concept de propulsion de VoltAero utilisera pour le Cassio des moteurs électriques dans le système de propulsion situé à l'arrière du fuselage pour une alimentation entièrement électrique pendant le roulage, le décollage, le vol principal (si la distance parcourue est inférieure à 150 km) et l'atterrissage. La fonction hybride - avec un moteur à combustion interne - entre en jeu en tant que prolongateur d'autonomie, rechargeant les batteries pendant le vol. En outre, cet élément hybride sert de solution de secours en cas de problème avec la propulsion électrique, garantissant ainsi une véritable sécurité intégrée. En outre, il est capable d'utiliser plusieurs carburants. La première version à entrer en service sera le Cassio 330, avec cinq sièges et une puissance fournie par le système de propulsion électrique-hybride de 330 kilowatts. Le Cassio 480 de VoltAero, de six places, aura une puissance de propulsion électrique-hybride de 480 kilowatts, tandis que le Cassio 600 aura une capacité de 12 places et une puissance de propulsion électrique-hybride de 600 kilowatts.