Volotea va très fortement renforcer sa base de Lyon avec huit nouvelles routes et un avion supplémentaire

Plus que jamais, Volotea quadrille le territoire de la province française. Dans un des fiefs régionaux d'Air France, la compagnie low cost espagnole renforce encore son implantation et vient d'annoncer l'ouverture de huit nouvelles destinations. Dans un premier temps, Volotea va ouvrir à partir d'avril 2024 des liaisons vers Oslo (2 vols par semaine), Naples (2 vols par semaine), Rhodes (1 vol par semaine) et Marrakech (2 vols par semaine) et viendra ajouter quatre nouvelles routes dans les prochaines semaines.

Lyon, troisième base européenne de Volotea

Forte d'excellentes performance depuis le début de l'année 2023, la compagnie aérienne prévoit pour 2024 la plus haute capacité de son histoire à Lyon avec près de 1,1 de sièges et 6 300 vols. Volotea est la deuxième compagnie aérienne de l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry en termes de destinations et de sièges. Pour soutenir sa croissance, la compagnie s'appuiera notamment sur un Airbus A320 supplémentaire, soit trois appareils basés au total. Lyon sera ainsi la troisième base en Europe de Volotea en termes de sièges, deux ans après son ouverture.

La France, premier marché de Volotea

L'année 2023 a été marquée par une forte croissance pour Volotea à Lyon, avec 771 000 sièges proposés (capacité multipliée par 5 par rapport à 2019 et croissance de 65% par rapport à 2022), avec un total de 32 destinations proposées. La compagnie low cost espagnole y a connu un taux de remplissage moyen de 99% sur les cinq dernières années. La saison estivale 2023 (juin à août) a été aussi impressionnante avec un total de 254 000 sièges proposés (+348% par rapport à l'été 2019 et +31% par rapport à 2022) et un taux de remplissage moyen de 92% sur les 1 400 vols opérés.

La France est le premier marché de Volotea, avec 60% de son activité. D'ici la fin de l'année, la compagnie espagnole aura proposé une offre en sièges de près de 6,5 millions de sièges. Au départ et vers la France, Volotea propose un total de 246 routes dont près de la moitié sont exclusives et 61 sont domestiques.