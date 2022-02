Volotea va doubler ses capacités en France en 2022

La compagnie low cost espagnole Volotea a annoncé qu'elle allait opérer un développement historique en France au cours de l'année 2022 avec un total de 5,5 millions de sièges proposés à la vente, soit une hausse de 99% par rapport à 2021 et de 54% par rapport à 2019. Le transporteur prévoit d'ouvrir deux bases supplémentaires dans l'Hexagone, en plus des six bases déjà existantes (Nantes, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Marseillet et Lyon). En 2022, Volotea volera au départ depuis et vers 23 aéroports français et prévoit d'opérer plus de 33 000 vols, soit une augmentation de 95% par rapport à 2021 et de 40% par rapport à 2019. A plus de 5 millions de sièges, l'Hexagone représentera 60% de l'activité de la compagnie espagnole et se démarquera donc de manière significative en tant que marché stratégique pour Volotea. En juin 2021, Volotea comptait plus de 1 400 salariés, dont 401 en France. D'ici à fin 2022, elle prévoit de monter son effectif à 1 600 salariés. L'ouverture de deux nouvelles bases en France va renforcer cette dynamique avec 60 nouveaux emplois directs et environ 300 emplois indirects.

Pousser le développement des SAF

Au cours de l'année 2022, Volotea proposera un total de 11 millions de sièges en Europe (contre 8,5 millions en 2019), soit une augmentation de 39%. Volotea prévoit de transporter entre 9 et 9,5 millions de passagers, soit environ 32% de plus que le record annuel de 2019 de 7,6 millions de passagers. En 2021, Volotea a accéléré sa transition vers une flotte 100% Airbus, avec pour objectif d'accroître sa performance et d'améliorer sa structure de coûts dans les deux à trois prochaines années. La compagnie dispose d'une flotte de 35 appareils (20 Airbus A319 et 15 Airbus A320). En 2022, Volotea prévoit aussi d'introduire des carburants durables dans ses avions et collaborera avec les constructeurs et l'industrie afin que ces carburants puissent être développés et généralisés le plus rapidement possible.