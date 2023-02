Volotea signe un accord de coopération commerciale avec Eurowings

La compagnie low cost espagnole Volotea a signé un protocole d'accord ("MoU" ou Memorandum of understanding) avec Eurowings qui met en place un partenariat de coopération commerciale entre les deux transporteurs.

Huit nouvelles liaisons entre la France et l'Italie, et l'Allemagne

Volotea va lancer de nouvelles lignes au départ de la province française et de l'Italie vers l'Allemagne. A partir du mois de mai jusqu'à décembre, Volotea commencera à opérer des routes entre Bordeaux et Düsseldorf et entre Bordeaux et Stuttgart. En octobre 2023, la compagnie espagnole lancera des liaisons entre Bordeaux et Hambourg, Lyon et Berlin, Lyon et Hambourg, et Nantes et Stuttgart. Parallèlement, Volotea ouvrira des liaisons vers Berlin, au départ de Florence et Vérone. Sur toutes ces liaisons, Eurowings, la low cost filiale du groupe Lufthansa, apposera son code. Les réservations de billets sont déjà disponibles sur le site internet de Volotea et seront disponibles à partir d'avril sur le site d'Eurowings.

Volotea assure la navette interne de Airbus depuis 2019

En unissant leurs forces, les deux transporteurs low cost combineront un réseau complémentaire de plus de 140 routes en Europe : 100 liaisons exploitées par Eurowings et 40 par Volotea, sans chevauchement. Les deux compagnies partageront leurs codes respectivement sur les vols opérés chacunes de leur côté. Volotea opère depuis 2019, en assurant la navette interne hebdomadaire d'Airbus entre Hambourg et Toulouse. Avec cette coopération commerciale, Volotea commence à proposer des vols réguliers en Allemagne pour la première fois. Dans le même temps, Eurowings accède à des destinations populaires de petite et moyenne taille en France et en Italie, poursuivant ainsi de manière cohérente sa stratégie de croissance paneuropéenne.