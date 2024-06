Volotea renforce encore Strasbourg

Comme pour de nombreux autres aéroports français, la compagnie low cost espagnole Volotea continue de renforcer son réseau au départ de l'aéroport de Strasbourg. Depuis le 1er juin, la compagnie a ouvert une nouvelle liaison vers Calvi (Corse), exploitée une fois par semaine. Le transporteur dessert déjà 9 pays depuis l'aéroport alsacien (Espagne, France, Italie, Grèce, Croatie, Maroc, Angleterre, Portugal et Allemagne) et ajoute une 27eme route avec la desserte de Calvi.

Plus de 12,5 de sièges alignés cette année au global

Depuis l'ouverture de sa base à Strasbourg en 2015, Volotea a transporté un trafic total de passagers qui devrait atteindre 5 millions au mois de septembre et se positionne comme une des plus importantes compagnies de la plateforme alsacienne en termes d'activité. Pour cette année, la compagnie prévoit d'augmenter son offre en sièges de 29% par rapport à 2023 au départ de l'aéroport strasbourgeois, ce qui lui permettra de proposer près d'un million de sièges aux passagers aériens. Rappelons que Volotea exploitera cette année un total de près de 450 routes sur l'ensemble de son réseau (dont plus de la moitié de manière exclusive), soit un total de 12,5 millions de sièges (+10%) par rapport à 2023, et un total de 80 000 vols. La compagnie espagnole exploite une flotte de 44 Airbus A319 et A320, et dessert 110 aéroports vers 21 villes européennes de taille moyenne, dont neuf en France (Bordeaux, Brest depuis cette année, Lille, Lyon, Lourdes, Marseille, Nantes, Strasbourg et Toulouse).