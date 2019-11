Volotea ouvre une nouvelle base française à Lyon

Les projets de Volotea au départ de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry se précisent. En septembre, la compagnie espagnole Volotea et Vinci Airports avaient annoncé l'ouverture d'une nouvelle base française à l'aéroport Lyon Saint-Exupéry pour le programme printemps/été 2020. Cette annonce suit un développement rapide de Volotea depuis son arrivée à la plateforme lyonnaise en avril 2018. Elle y avait lancé quatre lignes vers Palerme, Palma de Majorque, Alicante et Cagliari (les deux dernières en exclusivité). Au printemps 2019, Volotea a triplé son programme de vols avec l'ouverture de quatre nouvelles liaisons vers Valence, Prague, Split et Dubrovnik et l'augmentation des fréquences sur les destinations existantes. Le 18 octobre, une nouvelle liaison vers Venise était lancée. La compagnie propose en 2019 un total de 9 destinations et 130 000 sièges au départ de Lyon. A compter du printemps prochain, l'offre de Volotea de et vers l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry passera à plus de 300 000 sièges et 18 lignes dont neuf nouvelles : Athènes, Bilbao, Bari, Caen, Corfou, Faro, Héraklion, Malaga, Santorin. L'aéroport de Lyon Saint-Exupéry est la sixième base française de Volotea, après Nantes, Bordeaux, Strasbourg, Toulouse et Marseille. Les autres bases européennes de Volotea sont : Venise, Palerme, Asturies, Vérone, Gênes, Bilbao, Athènes et Cagliari (inaugurée le 30 mai 2019).