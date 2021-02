Volotea nomme un nouveau directeur général de la Stratégie

La compagnie espagnole Volotea vient d'annoncer la nomination de Gabriel Schmilovich Isgut aux fonctions de Directeur général de la Stratégie, depuis le mois de janvier 2021. Ce dernier a notamment dirigé la refonte du réseau de Volotea, pour préparer, en collaboration avec le département commercial, la reprise des opérations. Avec l'ouverture de 40 nouvelles lignes, Volotea a pu ainsi atteindre un taux de remplissage de 90,7% et transporté sur son réseau un total de 3,8 millions de passagers, malgré la crise liée à la pandémie du Covid-19.

Volotea présente sur 18 aéroports français et Lyon Saint-Exupéry en ligne de mire

Après 17 ans d'expérience dans le transport aérien, notamment au sein des compagnies Spanair et Vueling, Gabriel Schmilovich Isgut sera chargé pour Volotea du réseau de la compagnie, des décisions stratégiques, de la planification de l'activité et du développement des lignes. Volotea est basée dans seize capitales régionales européennes : Asturies, Athènes, Bilbao, Bordeaux,, Cagliari, Gênes, Hambourg et Lyon-Saint Exupéry (d'où elle va proposer à partir du 1er avril 2021 une liaison vers Nantes, à raison de quatre vols par semaine). La compagnie espagnole va aussi ouvrir à partir du 2 avril une huitième ligne, au départ de Caen-Carpiquet vers Montpellier, à raison de deux vols par semaine. Volotea opère sur 18 aéroports français, dont Bordeaux, Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse et donc Lyon-Saint Exupéry. Elle a accueilli son 30 millionième passager en juillet 2020.