Volotea met l'accent sur la connectivité insulaire

Depuis onze ans qu'elle opère sur le territoire européen, la compagnie espagnole Volotea a développé une connectivité spécifique vers les îles européennes. Elle est ainsi présente sur 27 aéroports insulaires et 53%, soit plus de la moitié de ses 400 routes sont opérées depuis et vers des îles. 47% d'entre elles sont des liaisons exclusives. Volotea favorise ainsi la connectivité des îles (Corse, Sardaigne, Sicile, Baléares, Canaries, îles grecques) avec quatre pays du continent. Volotea a ouvert au total 21 nouvelles routes vers ou au départ des îles européennes en 2023.

Une base en Corse en deux ans ?

Présente en Corse depuis plus de dix ans, Volotea y a transporté 6,3 millions de passagers (représentant 19% des trajets insulaires de la compagnie) et opéré plus de 50 000 vols. Elle évolue désormais sur l'ensemble du territoire corse, avec une présence dans quatre aéroports (Ajaccio, Bastia, Figari et Calvi) et propose plus de trente liaisons depuis et vers l'île. Elle relie ainsi la Corse avec neuf villes de la France continentale (Bordeaux, Brest, Caen, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Strasbourg, Toulouse). Volotea envisage également d'installer une base en Corse d'ici deux ans, si la croissance du trafic se poursuit et tout particulièrement si la compagnie se voit attribuer des lignes de délégation de service public à l'issue de la consultation actuellement en cours. Cette dernière serait ainsi sa quatrième base sur une île européenne.

La France, premier marché de Volotea

Représentant près de 60% de son activité, la France est le premier marché de Volotea. La compagnie aérienne a prévu une offre historique avec près de 6,5 milliions de sièges d'ici la fin 2023. Volotea proposera un total de 246 routes, dont près de la moitié sont exclusives et 61 sont domestiques. Volotea va renforcer les connexions entres le continent et les îles européennes, avec plus de 2,2 millions de sièges pour des destinations insulaires, soit 34% de son offre de sièges.