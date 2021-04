Volotea lancera à partir de juillet deux lignes au départ de Roissy CDG

Paris CDG, après Limoges

Malgré la crise, Volotea continue à développer son réseau et spécialement au départ de l'Hexagone. Après avoir annoncé des lignes au départ de Limoges, la compagnie espagnole va proposer en juillet deux nouvelles lignes au départ de Roissy CDG vers Figari (Corse) et Gênes (Italie). La ligne vers Figari sera opérée à partir du 3 juillet à raison de deux fréquences par semaine (les mercredis et dimanches). Sur cette nouvelle liaison, la compagnie low cost espagnole proposera 9 500 sièges de juillet à octobre.

A partir du 17 septembre, Volotea ajoutera une nouvelle ligne au départ de Paris CDG à destination de Gênes, opérée deux fois par semaine (les lundis et vendredis). Sur cette ligne, la compagnie proposera plus de 5 400 sièges.

Garanties sanitaires

Pour tenir compte des incertitudes sanitaires qui pèsent encore sur la connectivité aérienne, Volotea propose pour tout vol réservé jusqu'au 31 mai, la compagnie propose un report de billets sans frais, jusqu'à 7 jours avant le départ pour modifier son déplacement et ce, pour tout départ jusqu'au 30 septembre 2021. Volotea rembourse aussi totalement les billets en cas de test PCR positif jusqu'à 14 jours avant le départ.