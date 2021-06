Volotea inaugure sa sixième base française à Lyon Saint-Exupéry

La compagnie espagnole Volotea a inauguré le 2 juin sa sixième base française à Lyon-Saint Exupéry. Cette nouvelle base, qui va accueillir pour l'instant un Airbus A319, va permettre la création d'environ 30 emplois directs et 100 indirects. A partir du 6 juillet 2021, Volotea proposera également une nouvelle liaison au départ de sa nouvelle base vers Olbia, en Sardaigne. Cette nouvelle ligne sera opérée de juillet à octobre une fois par semaine (les mardis).

Trois fois plus de destinations cette année

Au départ de Lyon, Volotea a déjà annoncé le lancement d'une nouvelle ligne estivale à destination de Biarritz, ainsi que l'ouverture, en septembre prochain, d'une ligne vers Sétif (Algérie). Arrivée en avril 2018 à l'aéroport de Lyon avec quatre liaisons opérées, Volotea enregistre chaque année une forte progression de son offre et du nombre de passagers sur ses lignes. La compagnie proposera au second semestre 2021 un total de plus de 300 000 sièges au départ de Lyon, soit près de trois plus qu'en 2019, et 19 destinations supplémentaires par rapport à cette même année.

Fort réseau en France et vers l'Espagne

Vers la France, Volotea proposera au second semestre au départ de Lyon six destinations : Ajaccio (4 vols hebdos depuis le 13 mai), Bastia (quatre vols hebdos depuis le 16 mai), Biarritz (deux vols hebdos à partir du 2 juillet), Caen (deux vols hebdos à partir du 6 septembre), Figari (quatre vols hebdos depuis le 15 mai), Nantes (deux vols hebdos depuis le 13 mai). Vers l'Espagne, Volotea exploitera au total 9 destinations : Alicante (deux vols hebdos à partir du 4 juin), Bilbao (deux vols hebdos à partir du 15 avril 2022), Fuerteventura (1 vol par semaine à partir du 3 octobre), Grande Canarie (1 vol par semaine à partir du 2 octobre), Lanzarote (1 vol par semaine à partir du 2 octobre), Malaga (2 vols hebdos à partir du 4 juin), Palma de Majorque (deux vols hebdos à partir du 3 juin), Tenerife (1 vol par semaine à partir du 3 octobre), Valence (2 vols hebdos à partir du 2 juillet).

Le reste du programme sera constitué par cinq lignes vers l'Italie (Bari, Cagliari, Olbia, Palerme et Venise), deux lignes vers la Croatie (Dubrovnik et Split), quatre lignes vers la Grèce (Athènes, Corfou, Héraklion et Santorin), une ligne vers le Portugal (Faro), une ligne vers la République Tchèque (Prague) et une ligne vers l'Algérie (Sétif).