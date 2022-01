Volotea annonce six nouvelles ouvertures au départ de la province française

La compagnie espagnole Volotea poursuit son quadrillage de la province française. Le 12 janvier, elle a annoncé un tir groupé de six nouvelles ouvertures de liaisons aériennes. C'est d'abord l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry qui sera joint avec l'île de Minorque (Baléares) une fois par semaine, le jeudi, à partir du 12 mai. A compter du 28 mai, Volotea ouvrira par ailleurs une liaison Bordeaux-Athènes, à raison de deux fréquences par semaine. La plateforme de Nantes-Atlantique se verra adjoindre quant à elle deux nouvelles liaisons vers Athènes à partir du 29 mai (deux fréquences hebdomadaires), et Zante à partir du 2 juin (une fréquence hebdomadaire). Elles s'ajouteront aux quatre liaisons vers la Grèce déjà opérées au départ de Nantes (Santorin, Corfou, Mykonos, Héraklion). A partir du 30 mai 2022, c'est vers la Sardaigne que les passagers au départ de Nice-Côte d'Azur pourront voyager avec une liaison bihebdomadaire vers Cagliari (lundis et jeudis). A partir du 2 juin, c'est de l'aéroport de Lille-Lesquin que Volotea ouvrira une ligne hebdomadaire vers Cagliari.

L'aviation décarbonée en ligne de mire

Rappelons que Volotea a terminé l'année en faisant deux annonces importantes concernant l'aviation décarbonée. La compagnie low cost va ainsi compenser 25% de ses émissions de CO2 d'ici à 2025, grâce notamment à l'adhésion à un programme de puits de carbone forestiers certifiés, en collaboration avec Vinci Airports. Volotea prévoit aussi de commencer à introduire à partir de 2022 des SAF ("sustainable aviation fuel" ou carburants d'aviation durable) dans ses avions et promet de collaborer avec les fabricants et l'industrie pour ces carburants puissent être être développés et généralisés le plus rapidement possible.