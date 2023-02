Volotea a dépassé de 33% son niveau de trafic français d'avant-crise en 2022

Volotea continue à asseoir son développement sur le marché français. En 2022, la compagnie low cost espagnole a transporté un total de 4,4 millions de passagers au départ et vers la France, soit une croissance de 70% par rapport à 2021, et de 33% par rapport à son niveau de trafic pré-crise en 2019.

50% de l'activité de Volotea réalisée en France

Volotea précise que la France est son premier marché. Elle y a réalisé 50% de son activité en 2022 avec un total de 30 000 vols effectués. Volotea est aussi la deuxième compagnie aérienne pour les vols domestiques en France avec 60 liaisons exploitées. Implantée dans 19 villes européennes dont huit en France, Volotea a desservi en 2022 plus de 390 routes, dont près de la moitié sont exclusives.

Hausse des capacités globales de 41% cette année par rapport à 2019

Pour l'année 2023, Volotea annonce un total de 6,5 millions de sièges en termes de capacités. Volotea basera jusqu'à 26 avions au départ des villes françaises où elle est implantée : Nantes, Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, Marseille, Lyon, Lille et Lourdes. L'Algérie, la Corse, les Canaries, les Baléares et les île grecques vont partie des nouveautés qui seront proposées au départ de France au cours de l'année 2023. Au global, Volotea opérera plus de 400 routes (dont la moitié en exclusivité) et proposera plus de 11,5 millions de sièges (+41% par rapport à 2019). Elle opère une flotte de 41 Airbus A319 et A320.