Volotea a accueilli son 30 millionième passager

Dans une ambiance mondiale particulièrement morose pour le transport aérien, Volotea a quand même quelque chose à fêter. La compagnie low cost a en effet accueilli son trente millionième passager, une passagère en l'occurrence. Elle s'appelle Michela Borin et elle est originaire de la ville de Trévise. Elle gagne trente mois de billets gratuits pour les vols de Volotea au départ de Venise.

"Au fil des années, Volotea et le groupe SAVE ont établi une parfaite synergie. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir fêter ce cap de 30 millions de passagers transportés en Europe ici, à l'aéroport de Venise-Marco Polo, d'où a décollé notre premier vol en 2012", a déclaré Carlos Munoz, PDG et fondateur de Volotea. "Nous avons atteint un résultat important qui récompense notre stratégie visant à offrir des liaisons faciles et directes vers une sélection de nombreuses destinations qui, surtout en cette période si inhabituelle, revêt une nouvelle signification et donne bon espoir pour la reprise du secteur touristique, non seulement en Vénétie, mais dans tout le pays".