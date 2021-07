Volocopter et DB Schenker annoncent le premier plan pour les opérations de VoloDrone

PoC dans le domaine de la logistique

Volocopter et le logisticien DB Schenker ont annoncé avoir mené avec succès une preuve de concept statique (PoC) conjointe au centre d'expositions et de foires commerciales de Stuttgart (Messe Stuttgart) pour les opérations au sol de VoloDrone dans les centres logistiques. Ensemble, les partenaires créent le premier plan directeur pour les opérations au sol de drones de fret électriques dans le domaine de la logistique avec le soutien de l'institut Fraunhofer pour les flux de matériaux et la logistique. Le PoC statique a testé comment les opérateurs logistiques peuvent gérer le personnel, les charges utiles, les véhicules terrestres automatisés et les VoloDrones afin de créer un processus efficace et un environnement sûr pour les futures opérations VoloDrone. Le modèle dérivé de ces résultats sera le premier du genre et servira de base à l'intégration des opérations VoloDrone dans les réseaux logistiques à travers le monde, réalisant ainsi les ambitions d'automatisation et de durabilité dans les chaînes d'approvisionnement.

Intégrer le drone...

Les équipes de recherche de Volocopter, DB Schenker et Fraunhofer IML ont simulé l'intégration de VoloDrone dans un réseau logistique en examinant les processus au sol de codage des marchandises, en évaluant les charges et les marchandises sûres, en testant l'approvisionnement automatisé du drone via des véhicules autonomes et en identifiant d'autres vérifications nécessaires du fret avant le vol. À la suite de cela, les processus de transport et de chargement de la charge utile du VoloDrone ont été menés et examinés afin d'identifier des procédures standard et sûres pour les employés au sol préparant le VoloDrone pour le vol.

...en B to B

Depuis le début de leur collaboration mi-2019, Volocopter et DB Schenker développent le VoloDrone pour le lancement commercial et évaluent les cas d'utilisation des services de drones business-to-business en logistique. Le VoloDrone, le drone cargo polyvalent et lourd de Volocopter, est alimenté par batterie, peut transporter une charge utile de 200 kg jusqu'à 40 km et dispose de 18 rotors et moteurs alimentant l'avion électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL). Cette solution UAM pour la logistique intra-urbaine fonctionnera au sein de l'écosystème UAM de Volocopter pour les villes, comprenant également des services de mobilité des passagers ( VoloCity etr Voloconnect), leur infrastructure et une dorsale numérique pour coordonner et visualiser toutes les opérations en temps réel.