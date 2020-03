Volocopter bénéficie d'une levée de fonds supplémentaire de 87 millions d'euros

87 Millions d'euros

Volocopter https://www.air-cosmos.com/article/volocopter-transporte-son-premier-passager-3239 bénéficie d'un financement supplémentaire de 87 millions d’euros. Outre DB Schenker, une division de l'opérateur ferroviaire allemand Deutsche Bahn, Mitsui Sumitomo Insurance Group et TransLink Capital se joignent en tant que nouveaux investisseurs. Le financement servira à la certification de l'ADAVe autonome VoloCity, destiné à voler sur les premières routes commerciales ouvertes dans les deux à quatre prochaines années. Ce financement servira également au drone de seconde génération, VoloDrone, pour les opérations dites cargo. A ce jour, Volocopter a levé un financement totalisant 122 millions d’euros.

DOA ou agrément d'organisme de conception

« Nous sommes convaincus que la technologie Volocopter a le potentiel d’apporter la logistique de transport à la prochaine dimension pour nos clients », déclare Jochen Thewes, PDG de DB Schenker. En décembre 2019, l'Easa a donné à Volocopter son DOA (Design organisation approval, agrément d'organisme de conception), pavant ainsi le chemin vers la certification commerciale de son ADAVe multirotor de transport de passagers. Avec l'apport financier, la société a également élargi son conseil d'administration.

Geely Holding au conseil

Parmi les nouveaux membres figurent Yifan "Frank" Li, vice-président du géant de l'automobile Geely Holding Group Co et Jochen Thewes, PDG de DB Schenker. Dans le but d’améliorer davantage sa gouvernance d’entreprise, Volocopter fait appel à deux membres indépendants du Conseil consultatif dotés d’une vaste expertise de l’industrie : l’ancien PDG de Daimler AG, Dieter Zetsche, ainsi que le fondateur de CAS Software AG, Martin Hubschneider. « La nouvelle structure actionnariale renforce considérablement notre réseau mondial de partenaires stratégiques et financiers. Donner vie à la mobilité aérienne urbaine pour les passagers et les marchandises est une grande ambition et avec nos nouveaux partenaires, nous apportons l’expertise et les fonds nécessaires à long terme pour faire de cette forme innovante de mobilité une réalité », déclare Florian Reuter, CEO de Volocopter.