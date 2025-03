Volocopter acquis par un groupe chinois

Volocopter racheté par Wanfeng

Volocopter vient d'être acquis par le groupe Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. (Wanfeng) lequel détient par ailleurs le constructeur aéronautique Diamond Aircraft depuis 2017. Le fabricant chinois de pièces détachées est sur le point de conclure un accord de 10 millions d'euros pour l'acquisition des actifs de Volocopter, lequel a déposé son bilan en janvier après avoir manqué de liquidités, cherchant par là-même des investisseurs et/ou repreneurs. Volocopter a indiqué que la société conservera son siège social restera à Bruchsal, en Allemagne. La nouvelle direction de l'entreprise continuera très vraisemblablement à travailler à la certification du VoloCity, son modèle phare d'ADAVe à deux passagers.

Une certification en devenir

La filiale allemande de Wanfeng a signé le 6 mars un accord d'achat d'actifs avec Tobias Wahl, l'avocat désigné par le tribunal de Karlsruhe pour la procédure d'insolvabilité de Volocopter. Ces actifs comprennent des équipements, des outils, des stocks et d'autres biens matériels, des brevets, des marques et des noms de domaine. Wanfeng évalue les actifs corporels et les droits de propriété intellectuelle de Volocopter à environ 42 millions d'euros. Cependant, la certification du Volocity selon les conditions spéciales mises en place par l'EASA reste pour le moment à un horizon indéterminé. Néanmoins, Volocopter a précédemment obtenu du régulateur européen deux jalons majeurs : l'approbation d'organisme de conception (DOA) et l'approbation en qualité d'organisme de production (POA) de l'EASA, ce qui permet ainsi à Volocopter de commencer la construction d'un modèle approuvé. "Nous commençons le premier jour [depuis le rachat] en tant que nouvelle entreprise, mais nous apportons une décennie d'expertise en matière de conception, de développement et de réglementation, ainsi que notre détermination à mettre sur le marché les ADAVe", commente Volocopter.

En Europe et aux Etats-Unis

Par ailleurs, les démonstrations prévues lors des J.O. 2024 n'ont pu être réalisées, ce qui n'a pas contribué à faire avancer la certification de l'aéronef par le régulateur européen, outre la communication désastreuse autour du projet. Certains élus, notamment de la ville de Paris, ayant adopté une attitude littéralement opposée au programme. Mais désormais le constructeur ADAVe a d'autres plans, dont entre autres celui de la conquête du marché nord-américain. Aussi bien en qualité de taxi aérien que d'aéronef de secours d'urgence. Un accord a été précédemment signé au début septembre 2023 avec Bristow, lequel stipulait "dans le cadre de cette collaboration, Bristow a passé une commande ferme de deux avions VoloCity qui seront livrés après certification, avec une option d'achat de 78 véhicules supplémentaires à l'avenir". Il reste cependant plusieurs zones d'ombre. D'abord la réorganisation de Volocopter, qui pour le moment n'a pas été précisée. Figure aussi dans le lot le nombre de salariés de Volocopter, puisque la société avait procédé à une vague massive de licenciements à la suite de la mise sous procédure d'insolvabilité.