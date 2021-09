Vistara lancera des vols entre Delhi et Paris CDG le 7 novembre prochain

La compagnie indienne Vistara, créée comme une société commune (joint-venture) à 51/49 entre le groupe indien Tata et la compagnie Singapore Airlines et qui a débuté ses activités en 2015, a annoncé qu'elle allait lancer des vols directs entre Delhi et Paris CDG à partir du 7 novembre 2021. La compagnie est représentée en France par APG (Air Promotion Group).

Bulle aérienne sanitaire

Vistara exploitera deux vols par semaine entre les deux villes (mercredi et dimanche). L'aller-retour sera proposé à partir de 560 euros en classe économique, 880 euro en classe premium economy et 2020 euros en classe affaires. Les vols seront donc exploités en Boeing 787-9 tri-classe selon un accord de "bulle aérienne sanitaire". La compagnie précise "qu'elle acceptera tous les clients éligibles répondant aux exigences de visa/d'entrée dans les deux pays, comme spécifié par les organismes gouvernementaux respectifs. Vistara encourage fortement ses clients à bien comprendre ces directives avant de faire leurs réservations". Rappelons que les Boeing 787-9 sont équipés de systèmes de circulation d'air et de filtration très efficaces qui rafraîchissent en permanence la cabine avec de l'air extérieur. Les filtres HEPA retiennent 99,9% des particules et purifient l'air à l'intérieur de l'habitacle toute les deux à trois minutes.