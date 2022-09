Virgin Atlantic va intégrer l'alliance SkyTeam début 2023

Virgin Atlantic vient d'annoncer qu'elle allait rejoindre l'alliance SkyTeam au début de l'année 2023. Elle sera la dix-neuvième membre de l'alliance (la compagnie russe Aeroflot ayant été suspendue de l'alliance le 27 avril 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie). Les autres membres de l'alliance sont Aerolineas Argentinas, Aeromexico, Air Europa, Air France, China Airlines, China Eastern Airlines, CSA, Delta, Garuda Indonesia, ITA Airways, Kenya Airways, KLM, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia, Tarom, Vietnam Airlines et Xiamen Airlines.

Virgin Atlantic sera le premier membre britannique de l'alliance et apportera de nouvelles liaisons et correspondances à l'alliance sur l'axe transatlantique, au départ de Londres Heathrow et Manchester. Rappelons que Virgin Atlantic est déjà membre de la co-entreprise (joint-venture) qui est entrée en action sur les liaisons transatlantiques avec Air France-KLM et Delta.