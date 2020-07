Virgin Atlantic recapitalisée à hauteur de 1,3 Md€

En grande difficulté suite à l'arrêt du transport aérien mondial consécutif au Covid-19, Virgin Atlantic vient d'accomplir un grand pas pour assurer sa survie. La compagnie britannique est ainsi parvenue à lever 1,2 milliards de livres (1,3 Md€) de fonds privés pour éviter la faillite. Les actionnaires devraient apporter 600 millions de livres, dont 200 millions de livres apportés par Virgin Group. Le fonds d'investissement Davidson Kempner Capital Management va apporter 170 millions de livres et les créanciers apporteront 450 millions de livres de reports d'échéances.

Cette recapitalisation s'ajoute aux mesures d'économies annuelles de 280 millions de livres par an déjà mises en place et aux 880 millions de livres de refinancement et de rééchelonnement de nouveaux appareils sur les cinq prochaines années", précise la compagnie dans un communiqué. La compagnie a annoncé qu'elle allait supprimer 3 000 emplois et que la restructuration prévoyait un retour à la rentabilité à partir de 2022. Virgin Atlantic, qui avait annoncé avoir des difficultés à obtenir une aide de l'Etat britannique avait dès lors travaillé sur une recapitalisation. Richard Branson, fondateur de Virgin, avait même annoncé récemment sa volonté de vendre pour 500 millions de dollars d'actions dans la filiale Virgin Galactic pour renflouer les autres filiales du groupe, dont Virgin Atlantic. Cette dernière a annoncé qu'elle reprendrait progressivement ses vols à compter du 20 juillet vers les Etats-Unis et l'Asie.