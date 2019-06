Virgin Atlantic choisit AFI KLM E&M pour le support des équipements de ses A350-1000

AFI KLM E&M et Virgin Atlantic ont signé un accord portant sur le support équipements de la nouvelle flotte A350-1000 de la compagnie, composée de douze appareils, dont un premier exemplaire lui sera livré dès cet été.

Il s’agit d’un contrat de support à l’heure de vol, incluant les réparations, l’accès à un pool de pièces de rechange et la mise à disposition d’un stock local d’équipements (Main Base Kit, MBK) à Londres.

Virgin Atlantic avait déjà précédemment sélectionné AFI KLM E&M dans le domaine des équipements pour ses Boeing 787 et 747, ainsi que ses Airbus A330/A340. Aujourd'hui, Virgin Atlantic transporte 5,4 millions de clients chaque année. Depuis 2014, Virgin Atlantic et son partenaire de coentreprise, Delta Air Lines, exploitent un réseau transatlantique de premier plan, offrant jusqu'à 38 vols par jour entre le Royaume-Uni et les États-Unis.