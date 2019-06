Virgin Atlantic choisit AFI KLM E&M pour le support de sa flotte d'Airbus A350-1000

AFI KLM E&M et Virgin Atlantic viennent de signer un accord portant sur le support équipement de la nouvelle flotte d'Airbus A350-1000, composée de douze appareils, et dont le premier exemplaire devrait être livré à la compagnie britannique dès cet été. Le contrat est un contrat de support à l'heure de vol, incluant les réparations, l'accès à un pool de pièce de rechange et la mise à disposition d'un stock local d'équipements à Londres.

Le partenariat entre AFI KLM E&M et Virgin Atlantic remonte à une vingtaine d'années. AFI KLM E&M assurait déjà le support équipement des Boeing 787 et 747 de Virgin, ainsi que les Airbus A330/A340. "Nous sommes très satisfaits que les opérateurs d'Airbus A350 sont de plus en plus nombreux à faire appel à nos services. Avec ce nouveau partenariat, nous consolidons non seulement notre relation de confiance avec Virgin Atlantic Airways, mais également notre positionnement sur un segment de marché en pleine croissance", déclare Fabrice Defrance, directeur commercial d'AFI KLM E&M.