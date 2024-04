VINCI célèbre l’atteinte du « net zéro » à Toulon-Hyères

Le 29 mars dernier, VINCI Concessions a célébré l’atteinte de « zéro émission nette » de CO2 de l’aéroport de Toulon-Hyères sur son périmètre d’activités. L’aéroport varois est le premier aéroport français à atteindre cet objectif et fait partie des dix aéroports dans le monde les plus avancés en matière de décarbonation (ACA (Airport Carbon Accreditation) niveau 5). Parallèlement, VINCI a inauguré sur la plateforme une centrale solaire en ombrières permettant d’alimenter l’aéroport en électricité verte et générant 690 MWh par an, et réalisée la filiale de VINCI Concessions, Sunmind.Le surplus de production sera injecté dans le réseau urbain. Il s’agit de la première des deux centrales solaires de l’aéroport. La prochaine, prévue pour 2026, couvrira plus de 700 places de parking. Ce projet d’envergure s’inscrit dans l’ambition de VINCI Concessions de produire, dans l’ensemble de ses aéroports, une énergie renouvelable in-situ.

Un plan d'action environnemental

Le plan d'action environnemental qui a permis à l'aéroport de Toulon-Hyères de réduire de 92,5% ses émissions de CO2 entre 2018 et 2022 comprenait notamment, la mise en place d'une politique de sobriété énergétique (détecteurs de présence, consignes de températures...), le remplacement de l'éclairage de l'aérogare et du parking avions par des LED, le remplacement d'une chaudière au fioul par des pompes à chaleur, l'utilisation d'engins de piste électrique ou roulant au biocarburant, la souscription d'un contrat d'électricité garantie d'origine renouvelable.

Le plus haut niveau d'accréditation ACA

C’est à l’occasion de la COP 28 que l’aéroport Toulon Hyères a reçu le plus haut niveau de reconnaissance du programme ACA (Airport Carbon Accreditation) de l’ACI (Airports Council International) : le niveau 5 (ACA 5), aux côtés de trois autres aéroports du réseau VINCI Airports (Beja, Ponta Delgada et Madeira au Portugal). Cette certification, atteinte par seulement 10 aéroports dans le monde, vient récompenser, au-delà des efforts réalisés pour la réduction des émissions directes de l’aéroport, le travail accompli pour accompagner les parties prenantes de la plateforme dans la décarbonation de leurs activités. A Toulon Hyères, cela se traduit par la mise à disposition de biocarburants d’aviation durables (SAF), l’application d’une éco-modulation des redevances d'atterrissage liée aux émissions de CO2 des avions incitant les compagnies aériennes à s’équiper en aéronefs moins émissifs, la fourniture d’électricité décarbonée aux aéronefs et l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques pour les passagers.