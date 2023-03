VINCI Airports obtient la plus haute certification environnementale pour tous les aéroports du Portugal

Le programme ACA (Airport Carbon Accreditation) de décarbonation aéroportuaire développé par ACI Europe (la branche européenne du Conseil international des aéroports) poursuit sa montée en charge. VINCI Airports vient d'annoncer que les dix aéroports portugais que le gestionnaire aéroportuaire a dans son portefeuille avaient atteint le niveau 4+ (Transformation), un des plus hauts niveaux de décarbonation du programme, devenu depuis peu le niveau 5, suivi seulement du niveau 6 (Transition). Le Portugal est le premier pays européen à voir l'ensemble de ses aéroports atteindre un tel niveau de décarbonation.

Les aéroports portugais ont réduit de 35% leurs émissions de CO2 depuis 2018

Les dix aéroports concernés sont l'aéroport Humberto Delgado de Lisbonne, l'aéroport de Porto, l'aéroport de Faro, l'aéroport de Funchal (Madère), l'aéroport de Ponta Delgada (Madère), l'aéroport de Horta (Açores), l'aéroport de Porto Santo (Madère), l'aéroport de Santa Maria (Açores), l'aéroport de Flores (Açores), et l'aéroport de Beja. La certification "Transformation" reconnaît que les aéroports ont entièrement comptabilisé et déclaré leurs émissions directes et indirectes de CO2 liées aux activités et opérations aéroportuaires, qu'ils ont largement réduit leurs émissions directes, compensé leurs émissions directes résiduelles et commencé à réduire les émissions indirectes. Elle reconnaît enfin que les aéroports ont défini des objectifs de réduction des émissions carbone compatibles avec un scénario de réchauffement inférieur à 2°C de l'Accord de Paris. Le fait que les dix aéroports portugais aient pu atteindre cette certification repose sur le déploiement du décarbonation de VINCI Airports, qui leur ont permis de déjà réduire de 35% leurs émissions directes depuis 2018. Ainsi le programme de production photovoltaïque de VINCI Airports est en cours de déploiement dans tous les aéroports portugais, avec une première unité livrée à l'aéroport de Faro en 2022. Et le programme de puis de carbone forestiers, visant à séquestrer les émissions résiduelles (scope 1 et 2), a été déployé à proximité des aéroports de Faro, Porto et Lisbonne.