Vietravel Airlines étend ses ailes dans le ciel vietnamien

La dynamique du secteur du transport aérien ne se dément pas. Comme nous l'avions évoqué en début d'année dernière (Air&Cosmos n°2674 du 7 février 2020), avant le début de la crise du transport aérien liée au Covid-19, la petite compagnie Vietravel Airlines a démarré ses activités, avec un peu de décalage, à la fin du mois de janvier 2021. La compagnie opère à présent sept routes au total sur le marché domestique vietnamien. Elle opère des vols quotidiens entre la capitale vietnamienne Hanoi et Da Nang, Hué et Phu Quoc. Elle exploite par ailleurs au départ de Ho-Chi-Minh-Ville deux vols quotidiens vers Da Nang et un vol quotidien vers Cam Ranh et Phu Quoc. Les deux métropoles vietnamiennes, Hanoi et Ho-Chi-Minh-Ville sont aussi reliées deux fois par jour.

Filiale de Vietravel Holdings

La compagnie Vietravel Airlines est la filiale de Vietravel Holdings, conglomérat immobilier privé, qui est aussi propriétaire du tour-opérateur Vietravel. Vietravel Airlines a été fondée en 2019 mais n'a obtenu son certificat de transport aérien (AOC) que le 24 décembre 2020. Elle dispose pour l'instant d'une flotte de trois Airbus A321-200 loués, notamment auprès du loueur irlandais Avolon et devrait recevoir prochainement un Airbus A321LR.

Un marché domestique vietnamien très concurrentiel

Vietravel espère profiter de l'excellente santé du secteur du transport aérien vietnamien, qui résiste très bien à la crise du transport aérien mondial grâce à son large marché domestique. Ce dernier est toujours dominé par Vietnam Airlines (40,9% des capacités en sièges), talonnée par Vietjet (38,9%) et Bamboo Airways, qui deux ans après son lancement contrôle déjà 17,8% des capacités du marché domestique vietnamien.