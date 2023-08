Vietnam Airlines va renforcer ses fréquences entre Paris et Ho-Chi-Minh-Ville

Vietnam Airlines continue de renforcer ses dessertes au départ de France. Cet automne, la compagnie vietnamienne ajoutera, à partir du 31 octobre, une cinquième fréquence hebdomadaire entre Paris CDG et l'aéroport Ton Son Nhat de Ho-Chi-Minh-Ville. La fréquence additionnelle sera exploitée en Airbus A350 de 305 passagers, répartis en trois classes de voyages.

Le vol additionnel sera programmé le lundi au départ du Vietnam et le mardi au départ de France. Au départ de Paris, le vol quittera l'aéroport de Roissy CDG à 13h35 (heure locale), pour atteindre Ho-Chi-Minh-Ville le jour suivant, à 6h55. Au retour, l'avion quitte l'aéroport international de Ton Son Nhat à 23h10 (heure locale) pour atterrir à Roissy CDG à 7h40, le jour suivant.

Quotidien entre Paris et Hanoi

Vietnam Airlines propose actuellement un vol quotidien entre Paris et Hanoi et jusqu'à quatre vols par semaine entre Paris et Ho-Chi-Minh-Ville, avec des connexions vers le Vietnam, le Cambodge, le Laos et plusieurs autres pays d'Asie. La compagnie dessert également 22 destinations domestiques reliant ainsi les principales villes vietnamiennes à l'Europe. Depuis le 15 août 2023, la période pendant laquelle les visiteurs touristiques peuvent séjourner au Vietnam sans avoir besoin de visa passe de 15 à 45 jours. Le gouvernement vietnamien a ainsi décidé d'augmenter la durée des séjours temporaires sans visas pour les citoyens de 13 pays, dont la France.