Vietnam Airlines remonte en fréquences au départ de Paris

La compagnie vietnamienne Vietnam Airlines vient d'annoncer qu'elle allait augmenter ses fréquences cet hiver entre Paris et le Vietnam. Le transporteur passera ainsi à compter du 28 octobre de deux fréquences par semaine entre Paris et Hanoi à quatre fréquences par semaine. La ligne sera ainsi opérée en Airbus A350 les lundis, mardis, jeudis, samedis. Le vol long-courrier dure environ 11h à l'aller et 12h40 au retour. Le vol décolle de Paris CDG à 13h10 et arrive à Hanoi le lendemain à 6h10 (heure locale). Le vol retour décolle de Hanoi à 23h50 et arrive à Paris CDG le lendemain à 6h30 le lendemain matin.

A côté du nombre de fréquences doublées vers Hanoi, Vietnam maintiendra sa desserte bi-hebdomadaire vers Ho Chi Minh Ville. Les jours de rotation seront néanmoins modifiés à partir du 28 octobre. A partir de cette date, les vols vers Ho Chi Minh Ville seront exploités les vendredis et dimanches, contre les mardis et vendredis actuellement. Le vol dure 12h00 à l'aller et 13h40 au retour. Les vols décollent de Paris CDG à 13h35 et arrivent à Ho Chi Minh Ville le lendemain à 7h35. Le vol retour décolle Ho Chi Minh Ville à 23h15 et arrive à Paris CDG le lendemain