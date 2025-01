Vietnam Airlines passe au SAF au départ de l'Union Européenne

Depuis le 1er janvier 2025, Vietnam Airlines est devenue la première compagnie aérienne vietnamienne à intégrer du carburant aviation durable (SAF) pour ses vols au départ des aéroports de l'Union européenne. La compagnie s'engage à utiliser un mélange contenant au moins 2 % de SAF, avec une augmentation progressive à 6 % d'ici 2030, 20 % d'ici 2035, et 70 % d'ici 2050. Pour ses vols au départ du Royaume-Uni en 2025, Vietnam Airlines adopte également un mélange de SAF d'au moins 2 %, avec des objectifs ambitieux de 10 % en 2030 et 22 % en 2040.

Une première en mai 2024

Le 27 mai 2024, Vietnam Airlines a franchi une étape historique en devenant la première compagnie aérienne vietnamienne à utiliser du SAF sur un vol commercial de passagers, avec l’opération du vol VN660 entre Singapour et Hanoï. Actuellement, les carburants d’aviation durable (SAF) peuvent coûter deux à trois fois plus cher que le carburéacteur traditionnel dérivé de ressources fossiles, et parfois même jusqu’à cinq ou six fois davantage. On estime que l’utilisation des SAF entraînera une hausse des coûts d’exploitation de Vietnam Airlines d’environ 4,8 millions de dollars par an pour ses vols européens.

70 000 tonnes de CO2 économisées en 2025 ?

Dans le cadre de sa stratégie de décarbonisation, Vietnam Airlines ne se limite pas à l’utilisation des SAF. La compagnie a également mis en place diverses mesures pour réduire ses émissions de CO2, notamment l’exploitation d’avions de nouvelle génération, l’optimisation des itinéraires, l’application de pratiques d’économie de carburant, et l’utilisation de systèmes informatiques avancés pour surveiller et analyser la consommation de carburant et les émissions de CO2, avec des audits réalisés par des tiers. En 2025, ces efforts devraient permettre à Vietnam Airlines de réduire de moitié ses émissions de CO2, soit près de 70 000 tonnes, grâce aux seules techniques d’économie de carburant.