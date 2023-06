Vietnam Airlines lance le "Sky Sofa"

Vietnam Airlines vient de lancer un nouveau service proposé aux passagers voyageant sur ses lignes reliant Paris CDG, Francfort et Londres aux deux villes vietnamiennes de Hanoi et Ho-Chi-Minh Ville. Le service Sky Sofa permet à un passager titulaire d'un billet de classe économique flexible ou de classe économique classique, de pouvoir réserver deux sièges supplémentaires pour leur usage exclusif, moyennant un surcoût tarifaire à partir de 400 euros. Le passager qui se trouve dans une rangée de trois sièges au centre, à la fenêtre ou au couloir, peut ainsi se ménager un grand espace beaucoup plus confortable et lui permettant même de s'allonger pour les vols les plus longs.

Service indisponible pour les adultes avec enfant

Cette option permet aussi pour la compagnie de trouver un moyen de rentabiliser ses éventuels sièges inoccupés à moindres coûts pour les passagers. "Pour offrir aux passagers l'expérience la plus pratique, Vietnam Airlines organisera les sièges adaptés à la situation de chaque vol. Par conséquent, veuillez ne pas pré-selectionner votre siège", précise Vietnam Airlines sur son site internet. A noter que le service "Sky Sofa" ne s'applique pas aux adultes accompagnant un enfant, car l'enfant doit être assis dans un siège avec un masque à oxygène. Le service "Sky Sofa" doit être acheté dans un délai de 15 jours à 6 heures avant l'heure de départ sur tous les canaux de vente habituels de Vietnam Airlines.

Les précédents d'Air New Zealand

De manière beaucoup plus simple et plus efficace, ce genre de service n'est pas sans rappeler les services "Skycouch" et "Skynest" proposés aux passagers de classe économique par Air New Zealand, où les passagers se voient aussi proposer d'accéder à un espace et un confort plus important sur une rangée de trois sièges, mais dans le cas de la compagnie néo-zélandaise l'espace matérialisé est plus important, grâce à un système plus élaboré.