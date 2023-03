Vietnam Airlines et Air France relancent leur partage de codes

Vietnam Airlines vient d'annoncer qu'elle réactiverait à partir du 26 mars prochain son partage avec Air France entre la France et le Vietnam. Conformément à l'accord, Air France apposera son code sur tous les vols Hanoi-Paris opérés par Vietnam Airlines six fois par semaine les lundis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches sur VN019/AF5097 et sur VN019/AF5096 de Paris à Hanoi en Airbus A350. Vietnam Airlines apposera de son côté son code sur les vols Air France AF253/VN2107 de la route Ho Chi Minh-Ville/Paris et Air France AF258/VN2106 dans le sens Paris/Ho Chi Minh-Ville les mardis, jeudis et samedis.

Une relation de plus de 20 ans entre Vietnam Airlines et Air France

En 2017, une collaboration avait été lancée entre les deux compagnies aériennes nationales, mais les vols avaient été suspendus en 2020 en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19. La reprise de cette collaboration permettra de renforcer les liens entre les hubs respectifs des deux compagnies aériennes : Hanoi (HAN), Ho Chi Minh-Ville (SGN) et Paris-CDG. Depuis le lancement du premier vol direct vers Paris en 2003, la France constitue l'un des plus importants marchés de Vietnam Airlines en Europe. Le nombre de voyageurs entre la France et le Vietnam a atteint les 570 000 passagers en 2019. Vietnam Airlines et Air France, toutes deux membres de l'alliance Skyteam, collaborent aussi depuis plus de 20 ans au niveau opérationnel, principalement dans le domaine de la maintenance des avions et de la formation des équipages.