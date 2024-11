Vertical Aerospace sécurise son avenir

Un accord pour 50 M$ de nouveaux financements

Vertical Aerospace a très probablement sécurisé son avenir. C'est ainsi que pourrait se résumer la situation du développeur britannique d'ADAVe. Vertical Aerospace a annoncé le 25 novembre 2024 la signature d'un accord entre la société, son actionnaire majoritaire Stephen Fitzpatrick et son principal créancier Mudrick Capital Management. Cette feuille de terme garantit un engagement de 50 millions de dollars de nouveaux financements, renforçant ainsi la position financière de Vertical. Ce financement soutiendra la stratégie "Flightpath 2030" récemment lancée par la société, qui vise à s'imposer comme un leader mondial sur le marché des ADAVe (eVTOL) d'ici la fin de la décennie, y compris le développement et la certification en cours du VX4.

25 + 25 et 130 MS d'obligations convertibles

La feuille de conditions comprend les éléments suivants, d'abord celui d'un engagement de financement de 50 millions de dollars de la part de Mudrick Capital : cet engagement comprend 25 millions de dollars de financement initial et 25 millions de dollars supplémentaires de garantie qui seront réduits par tout montant levé auprès de tiers. Stephen Fitzpatrick a la possibilité d'investir 25 millions de dollars supplémentaires dans les mêmes conditions. Ensuite le bilan sera renforcé avec environ 130 millions de dollars d'obligations convertibles (50 % de l'encours) qui seront converties en actions au prix de 2,75 dollars par action, ce qui réduira considérablement la dette de Vertical et allégera sensiblement le bilan de l'entreprise, améliorant ainsi sa situation financière.

Vertical Aerospace restera au Royaume-Uni

Selon Vertical Aerospace, cela permettra de garantir une plus grande certitude pour les futurs investisseurs : en fixant le prix de conversion des obligations convertibles encore en circulation à 3,50 dollars par action, les futurs plans de collecte de fonds de Vertical seront soutenus. Dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire alléger la dette financière, la date de remboursement du prêt est prolongée jusqu'en décembre 2028. Vertical continuera d'opérer à partir de son siège social au Royaume-Uni, en conservant son identité de marque et en mettant l'accent sur l'innovation. Dans le cadre de l'accord, le fondateur de Vertical Aerospace, Stephen Fitzpatrick, restera au conseil d'administration, continuant à fournir une orientation stratégique à mesure que l'entreprise progresse dans son programme de certification.

Une prochaine phase ainsi financée

"Nous sommes ravis de pouvoir annoncer ce nouveau financement aujourd'hui", a commenté Stephen Fitzpatrick, fondateur de Vertical Aerospace. "Nous avons travaillé dur pour trouver un moyen de soutenir l'entreprise à court terme, mais aussi de la préparer à une réussite à long terme. Les fonds propres supplémentaires et le bilan plus solide nous permettront de financer la prochaine phase de notre programme de développement et de mener à bien notre mission, celle de faire voler notre aéronef. Grâce à cet accord global, ainsi qu'à la récente campagne de vols pilotés et au lancement de la stratégie "Flightpath 2030", Vertical est [...] à la pointe du progrès en matière d'aéronefs électriques à zéro émission", ajoute Stephen Fitzpatrick.