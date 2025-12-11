Vertal Aerospace dévoile Valo

Vertical Aerospace a dévoilé Valo

Vertical Aerospace a dévoilé Valo, son nouvel ADAVe (Aéronef à décollage et atterrissage verticaux électrique) qui entrera en service après avoir obtenu l'autorisation réglementaire. Valo succède au prototype VX4 de Vertical, avec une nouvelle conception plus avancée, façonnée par les connaissances acquises grâce au programme d'essais pilotés de la société et aux commentaires en provenance des compagnies aériennes et des opérateurs clients.

Une aérodynamique plus léchée que celle du VX4

Développé en collaboration avec différents partenaires industriels parmi lesquels figurent notamment Honeywell, Syensqo et Aciturri, Valo dispose d'une cellule à l'aérodynamique plus étudiée que celle du VX4, un système de batterie sous le plancher, qui comprend huit blocs-batteries refroidis par liquide. La recharge rapide sera effectuée en 12 minutes environ selon Vertical Aerospace. L'architecture motrice redessinée incorpore huit moteurs électriques (EPU), chacun alimenté par plusieurs voies isolées électriquement pour garantir une sécurité maximale.

550 kg de charge utile

L'aéronef comprend l'utilisation de matériaux améliorés et une redondance certifiable afin d'être en conformité avec les normes et réglementation applicables (UK/EU 10-⁹ ; CAA/EASA, catégorie SC-VTOL Enhanced). Côté cabine, Vertical annonce le Valo comme étant la plus grande de sa catégorie, capable d'accueillir jusqu'à six passagers plus un siège observateur, avec une charge utile totale de 550 kg à la mise en service. La cabine comprendra notamment un espace pour six bagages à main et six bagages enregistrés, avec une cloison de séparation du cockpit pour la sécurité.

Une certification prévue en 2028

L'aéronef est conçu pour une autonomie de 160 km maximum à une vitesse maximale d'environ 241 km/h sans aucune émission. Valo vise à obtenir une certification de sécurité de niveau avion de ligne en 2028 avant d'entrer en service auprès des compagnies aériennes et opérateurs clients. Les premières liaisons commerciales devraient inclure des connexions entre les aéroports et les centres-villes.