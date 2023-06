Vers une réglementation adaptée pour les eVTOL aux Etats-Unis

Une nouvelle étape de réglementation

L'administration fédérale de l'aviation (FAA) a franchi une nouvelle étape importante vers la mise en place de la mobilité aérienne en proposant une réglementation complète pour la formation et la certification des pilotes. "Ces propositions de règles du ciel inaugureront en toute sécurité cette nouvelle ère de l'aviation et apporteront à l'industrie la certitude dont elle a besoin pour se développer", a déclaré David Boulter, administrateur associé par intérim chargé de la sécurité aérienne. La nouvelle règlementation proposée pour les aéronefs concernés (ADAVe ou eVTOL) est destinée à rassurer les pilotes et l'industrie sur les exigences et les attentes relatives à l'exploitation de ces aéronefs une fois qu'elle aura été finalisée.

Primo formateurs

Une voie claire est proposée pour que les pilotes obtiennent des qualifications spécifiques à chaque type d'aéronef qu'ils pilotent. Les pilotes qui travaillent pour les constructeurs d'ADAVe (eVTOL) pourraient constituer le premier groupe d'instructeurs de vol, qui pourraient ensuite former des instructeurs dans les écoles de pilotage, les centres de formation et les transporteurs aériens.

Une proposition conforme aux règles de l'OACI

Dans la même veine, pour accélérer la certification des pilotes en toute sécurité, d'autres critères d'éligibilité permettraient à certains pilotes de satisfaire plus rapidement aux exigences en matière d'expérience de vol. Cela s'appliquerait aux pilotes qui détiennent déjà un certificat de pilote professionnel et qui sont qualifiés pour le vol aux instruments. Enfin, les ADAVe et eVTOL suivraient les mêmes règles d'exploitation que les aéronefs traditionnels utilisés pour les vols privés et commerciaux et les excursions aériennes. La proposition serait conforme aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale, ce qui permettrait aux pilotes américains d'opérer dans d'autres pays. La proposition de règlement sera soumise à commentaires publics et/ou de particuliers pendant 60 jours à compter de sa publication dans le registre fédéral. La réglementation proposée suit de près une autre étape de l'intégration. Le mois dernier, la FAA a publié un projet actualisé de modification de l'espace aérien et des procédures pour accueillir les futurs taxis aériens.