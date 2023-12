Vers les vols touristiques pour l'Ehang EH216-S

Certificat de navigabilité et de type

EHang a annoncé le 21 décembre que son EH216-S a obtenu le certificat de navigabilité standard de l'Administration de l'aviation civile de Chine (la CAAC). Le EH216-S certifié, fabriqué à la base de production Yunfu d'EHang, respecte le certificat de type (" TC ") délivré par la CAAC en octobre 2023, ainsi que les procédures de production standard sous la supervision de la CAAC. Le certificat de type confirme que l'aéronef certifié est conforme à la conception de type approuvée et répond aux exigences de sécurité et de qualité pour l'exploitation commerciale. Cette étape démontre également que les capacités de fabrication, les vols d'essai, l'assurance qualité et la gestion de la production d'EHang sont conformes aux réglementations en vigueur et reconnues par la CAAC. Autrement dit, tout est prêt pour débuter une exploitation commerciale, au moment où le premier appareil vient d'être livré.

Vers une exploitation commerciale



L'EH216-S certifié dans le cadre de l'AC a été livré à ETON, une filiale de Guangzhou Development District Communications Investment Group Co., Ltd, qui est gérée par le gouvernement local du district de Huangpu à Guangzhou. "Nous sommes ravis de recevoir de EHang le premier drone au monde certifié pour le transport de passagers, et nous sommes fiers de notre entreprise locale de Guangzhou pour cette réalisation révolutionnaire", a commenté M. Chengjiu Zhou, directeur général de Guangzhou Development District Communications Investment Group Co. "Nous sommes très optimistes quant à nos prochaines opérations commerciales de tourisme aérien à Guangzhou et à l'avenir prometteur de notre coopération commerciale avec EHang", a t-il ajouté. "Aujourd'hui, nous avons franchi une nouvelle étape [...] nous avons commencé la livraison commerciale de l'EH216-S certifié à notre client", a commenté M. Huazhi Hu, fondateur, président et directeur général d'EHang. "Dans un avenir proche, nous prévoyons un nombre croissant d'appareils sortant de notre chaîne de production afin d'honorer progressivement notre carnet de commandes, ce qui nous permettra de servir davantage de clients et de passagers, et d'améliorer l'UAM", a t-il ajouté. La livraison de l'ADAVe Guangzhou ouvre ainsi la voie aux vols touristiques de l'EHang... A une date qui n'a pas encore été précisée, mais qui devrait être logiquement proche.