EHang fait certifier son ADAVe EH216-S par la CAAC

L'EH216-S certifié...

EHang a annoncé le 13 octobre 2023 que l'EH216-S, son système de drone de transport de passagers développé par ses soins, a obtenu le certificat de type, officiellement délivré par l'Administration de l'aviation civile de Chine, la CAAC. Ce certificat atteste que la conception du modèle EH216-S est entièrement conforme aux normes de sécurité et aux exigences de navigabilité de la CAAC, et que l'EH216-S est qualifié pour mener des opérations commerciales de transport de passagers par drone. En tant que premier certificat de navigabilité au monde pour un aéronef électrique sans pilote à décollage et atterrissage verticaux (ADAVe), le certificat de navigabilité de l'EH216-S établit non seulement une référence pour la certification de navigabilité des eVTOL novateurs en Chine et à l'étranger, mais constitue également un jalon important pour les opérations commerciales de ce type de véhicule.

...Suite à une demande en janvier 2021

Depuis que la CAAC a officiellement accepté la demande de TC de l'EH216-S d'EHang en janvier 2021, l'équipe d'EHang a travaillé en étroite collaboration avec la CAAC et son équipe d'experts afin de valider et de vérifier les technologies de pointe innovantes de l'aéronef. Pour la certification de type de l'EH216-S, la CAAC et l'EHang ont respecté des principes aéronautiques centenaires conventionnels tout en adoptant une approche centrée sur l'innovation, ce qui a impliqué la formulation de bases de certification spécifiques et de moyens de conformité adaptés aux caractéristiques techniques distinctives de l'EH216-S, afin de mener à bien le travail de certification de type.

Une première pour un ADAVe

En ce qui concerne les normes de certification de la navigabilité, la CAAC a réuni des experts de premier plan des autorités locales, des institutions aéronautiques et des organismes de recherche, et a officiellement publié les conditions spéciales pour le système de drone EH216-S en février 2022. Dans un contexte mondial où les réglementations de navigabilité de l'aviation ADAVe sont encore en évolution, le fait que la Chine ait formulé un cadre réglementaire rigoureux et scientifique pour la certification de navigabilité du système de drone de transport de passagers EH216-S constitue une initiative pionnière. Ce cadre représente l'expertise collective de la CAAC, d'EHang et des professionnels de l'aviation sans pilote dans tout le pays, et constitue une base solide pour une certification de navigabilité plus efficace et à plus grande échelle pour les aéronefs de ce type en Chine et à l'étranger.

Des essais sur différents sites

Au cours du processus de validation, l'EH216-S a été soumis à des essais approfondis en laboratoire, au sol et en vol et sur différents sites d'essai répartis en Chine. Ces essais ont porté, entre autres, sur les performances des principaux matériaux, la résistance structurelle, la résistance aux flammes, la résistance à l'écrasement, la toxicité des gaz, les conditions environnementales des équipements et des systèmes, la simulation logicielle, les liaisons de données, les stations de contrôle au sol, la fonctionnalité globale du système, la compatibilité électromagnétique, les performances de vol et les caractéristiques de stabilité en vol.

Plus de 40 000 vols au total

Le processus de validation a permis d'examiner minutieusement les composants, les équipements et l'ensemble de l'aéronef à la recherche de défauts préfabriqués, de défaillances et d'interférences au cours d'expériences en laboratoire et d'essais en vol. Ainsi, la sécurité, la navigabilité, les performances, la fonctionnalité, la facilité d'utilisation et la fiabilité de l'EH216-S ont été validées de manière approfondie et rigoureuse grâce à plus de 500 éléments d'essai spécifiques, plus de 40 000 vols d'essai pour les ajustements, et des essais formels de validation de la conformité englobant 65 catégories principales et plus de 450 éléments d'essai individuels. L'expérience et l'expertise de la CAAC dans la certification de navigabilité de l'EH216-S constituent une référence importante pour l'industrie mondiale de l'aviation et jouent un rôle essentiel dans l'élaboration des règlements, des normes et des standards pour la certification de navigabilité des eVTOL sans pilote, servant de référence cruciale pour l'industrie à l'échelle mondiale.