Vers le X-66 : Boeing débute les modifications du MD-90

Du MD90 au X-66

Boeing a commencé à modifier en profondeur l'avion qui deviendra le démonstrateur de vol durable (SFD) X-66, en retirant les moteurs et en réalisant des analyses métrologiques en 3D afin d'éclairer le plan de conception et de construction de l'avion. Les ailes d'origine du MD-90 seront bientôt retirées pour tester la conception de l'aile transsonique à haubans (TTBW) avec de nouvelles ailes ultrafines à très fort allongement. Un fort allongement, ainsi qu'une aérodynamique travaillée pourraient accélérer considérablement les possibilités de réduction de la consommation de carburant et des émissions.

Des essais au sol et en vol en 2028



Le X-66 est le premier projet d'avion expérimental de la NASA visant à aider les États-Unis à atteindre leur objectif de réduction nette des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l'aviation. Les essais au sol et en vol devraient commencer en 2028. Boeing a publié une vidéo en accéléré des dernières étapes de la conversion, notamment la dépose des moteurs et des inverseurs de poussé, la mise et l'étayage de l'avion pour simuler l'état de l'avion lors d'une modification complète et enfin la numérisation laser en 3D de la structure de l'avion.

Modélisation 3D pour superposer les nouveaux composants

Grâce aux données obtenues par scannage, Boeing utilisera un logiciel de modélisation 3D pour superposer la structure existante du MD-90 aux nouveaux composants du X-66, ce qui permettra une intégration spatiale plus précise et offrira la possibilité d'identifier et d'atténuer les risques dès le début du processus de modification.