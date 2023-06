Le X-66A sera réalisé à l'aide d'un MD-90

SFD ou X-66A...

C'est traditionnellement l'US Air Force, soit l'armée de l'air américaine, qui attribue un suffixe aux avions expérimentaux aux Etats-Unis. Ainsi, l'armée de l'air américaine a désigné le Sustainable Flight Demonstrator (SFD, littéralement démonstrateur de vol durable) comme le nouvel avion X, rejoignant ainsi une liste d'avions expérimentaux pionniers qui ont radicalement façonné l'aéronautique outre-atlantique au cours des 76 dernières années, depuis le X-1 qui réalisa son premier vol en janvier 1946.

...Sur base d'un MD-90 transformé

En janvier 2023, la NASA a sélectionné Boeing et son équipe industrielle pour diriger le développement et les essais en vol d'un avion démonstrateur transsonique à voilure haubane (le TTBW) à échelle réelle dans le cadre du programme SFD. Ainsi le programme SFD s'est vu attribuer le nom de X-66A, ce qui souligne son statut de programme d'avion expérimental américain d'une importance vitale. Il s'agit du premier avion X spécifiquement conçu pour aider les États-Unis à atteindre l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre dans le secteur de l'aviation. Pour construire le X-66A, Boeing transformera un MD-90 en un avion de démonstration grandeur nature doté d'ailes à grand allongement, soutenues par des haubans.

Un programme dans la lignée des X

Les précédents avions expérimentaux de Boeing et certaines de ses filiales (respectivement Rockwell-North American, McDonnell Douglas) ont testé la vitesse hypersonique (North American X-15, X-37), les engins spatiaux réutilisables (X-41), les véhicules aériens de combat sans pilote (X-45, X-46) et les ailes volantes à fuselage intégré (BWB), (X-48). Les technologies de pointe telles que le SFD sont l'un des principaux leviers qui, selon Boeing, seront nécessaires pour atteindre l'objectif de zéro émission nette pour l'aviation commerciale d'ici 2050, en plus de la transition vers les énergies renouvelables, de l'efficacité opérationnelle et du renouvellement de la flotte.