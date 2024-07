Vers des ventes Airbus et Boeing en Corée du Sud

Boeing 777X pour Korean Air

Comme prévu, les choses se précisent autour des intentions d'achats de Korean Air. La compagnie aérienne a un "paquet" de Boeing 777 à remplacer dans les prochaines années et n'a jamais caché sa volonté de se tourner vers Boeing après une commande passée en avril dernier auprès d'Airbus pour un total de 33 long-courriers Airbus se répartissant en 27 A350-1000 et six A350-900. Un achat en partie dicté par les suites de la fusion entre Korean Air et Asiana Airlines, cette dernière avait en effet de l'A350 encore non livré. Certaines sources indiquaient que les besoins de Korean Air portaient sur une trentaine de Boeing dans un mix 787 et 777X. Il semblerait que la commande porterait uniquement sur le Boeing 777X.

Air Incheon prépare aussi l'après Asiana Airlines

Air Incheon, qui est en plein processus de rachat de l'activité cargo d'Asiana Airlines, prépare aussi l'après en travaillant sur le renouvellement du parc de 11 Boeing 767F et 747F. Dans cette perspective, les dirigeants d'Incheon ont logiquement engagé des discussions avec Airbus et Boeing qui proposent respectivement l'A350F et les 777F/777-8F. La compagnie aérienne n'est pas pressée puisqu'elle a encore cinq à sept ans devant elle avant de commencer le remplacement des 767F et 747F. Ce qui renvoie à 2029-2030.

Des Airbus A350F et Boeing 777-8F dispos à ces dates

Les premières livraisons de l'Airbus A350F sont annoncées pour 2026 et celles du Boeing 777-8F pour 2027. Donc, les calendriers des deux avions correspondent à celui d'Incheon Air. Cette dernière a néanmoins la possibilité de prendre du Boeing 777F, récemment commandé par Turkish Airlines et dont la ligne d'assemblage a encore de beaux jours devant elle avec plus de 60 appareils encore à livrer.