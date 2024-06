Turkish Airlines, Korean Air, Qatar Airways, Riyadh Air : ces compagnies aériennes qui veulent encore acheter plus de 500 Airbus et Boeing

Turkish Airlines négocie sur 225 Boeing gros-porteurs et moyen-courriers

Suite logique des annonces faites en mai 2023 par le président de Turkish Airlines et portant sur un besoin pour 600 gros-porteurs et moyen-courriers, options incluses; la compagnie aérienne est en négociations finales avec Boeing pour concrétiser le deuxième volet, puisque le premier a d'ores et déjà été signé avec Airbus en décembre 2023 pour un total de 220 appareils se répartissant en 150 A321 et 70 A350 dans les trois versions (50 A350-900, 15 A350-1000 et cinq A350 Fret). Les gros-porteurs s'ajoutant aux 14 A350-900 acquis en juillet et septembre 2023. Pour Boeing, il s'agit de 225 gros-porteurs et moyen-courriers se répartissant entre 75 Boeing 787 et 150 Boeing 737 MAX.

Qatar Airways : plus de 150 gros-porteurs Airbus et Boeing

En mars dernier, l'agence Bloomberg avait indiqué que Qatar Airways négociait avec Airbus et Boeing des commandes sur plus de 150 gros-porteurs A350, Boeing 787 et 777X, à la fois pour remplacer progressivement sa flotte actuelle et répondre à la croissance du trafic. Qatar Airways aligne 34 A350-900 et 24 A350-1000 et doit encore réceptionner 18 A350-1000 ainsi que 12 Boeing 787-9 et surtout pas moins de 74 Boeing 777X.

Korean Air : du Boeing 787 et 777X après de l'Airbus A350

Korean Air s'apprête à commander 30 Boeing 787 et 777X, selon les récents propos de son président, après avoir signé en avril dernier avec Airbus pour un total de 33 long-courriers Airbus se répartissant en 27 A350-1000 et six A350-900. La compagnie aérienne a encore 17 Boeing 787-9/10 à réceptionner mais a un "paquet" de Boeing 777-200ER, 777-300 et 777-300ER à remplacer dans les prochaines années.

Moyen-courriers : Riyadh Air prête à franchir le pas ?

Dès ses débuts, la jeune compagnie aérienne Riyadh Air a exprimé un besoin pour 150 moyen-courriers mais n'a toujours pas pris ou annoncé sa décision. Sur le segment long-courrier, elle a fait le choix du Boeing 787-9 avec 39 exemplaires commandés fermes. Possible qu'elle fasse le même choix du Saudia Group pour le moyen-courrier (famille Airbus A320neo) mais rien n'est sûr. Réponse au prochain Salon de Farnborough ou Farnborough Airshow.

Plus de 100 Airbus A330neo pour la Chine ?

Dernière info glissée par Bloomberg, la Chine serait prête à commander plus de 100 Airbus A330neo. Une commande qui prendrait sa source dans la récente visite d'Etat du président chinois en France. A suivre, sachant que les compagnies aériennes chinoises n'ont plus qu'une poignée de gros-porteurs Airbus et Boeing à réceptionner et qu'il va leur falloir acheter des long-courriers à un moment ou un autre pour se réserver des créneaux de production dans les bons calendriers.