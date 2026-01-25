Veille de lancement sous les aurores

Report en février

On se souvient que le premier exemplaire du microlanceur allemand Spectrum de la startup Isar Aerospace (fondée en 2018 à Ottobrunn, près de Munich) avait été perdu lors du son premier essai en vol, le 30 mars l’an dernier (mission « Going Full Spectrum » – Passer au spectre complet).

Mis en œuvre (sans passager) depuis la base d’Andoya, en Norvège, le lanceur de 28 mètres de haut et de 2 mètres de diamètre avait en effet explosé de manière spectaculaire, 18 secondes après le décollage.

Près de neuf mois plus tard, le lanceur a retrouvé le même pas de tir norvégien, Isar Aerospace escomptant réaliser le 21 janvier le second vol de son microlanceur, avec cette fois six charges utiles embarquées (cinq à déployer sur orbite héliosynchrone et une fixe).

Mais ce second vol (baptisé « Onward and Upward » – En avant et vers le haut) n’aura pas lieu avant le mois de février, un problème de valve de pressurisation étant apparu pendant le compte à rebours du 21 janvier.

Un ciel dansant comme rarement

Une forte irruption solaire (la plus forte depuis 2003) commencé à toucher la Terre le 19 janvier vers 21 h 20 UTC, provoquant une intense tempête géomagnétique, de niveau 4 sur une échelle de 5.

Le phénomène a provoqué de somptueuses aurores boréales parfois visibles jusque dans l'Hexagone durant les nuits du 19 au 21 janvier.

Sur la base d’Andoya, implantée au-dessus du cercle polaire, le spectacle a évidemment été au rendez-vous.

En témoigne ce cliché réalisé le 20 janvier, alors que le lanceur Spectrum était érigé sur son pas de tir, dans l’attente de son lancement le lendemain.