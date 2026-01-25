Veille de lancement sous les aurores

Chaque fin de semaine, une image qui a fait l’actualité ou retenu notre attention. Pour notre 349e sélection, nous avons choisi une photo prise le 20 janvier en Norvège, à la veille du second essai en vol du microlanceur Spectrum de la startup allemande Isar Aerospace.
On se souvient que le premier exemplaire du microlanceur allemand Spectrum de la startup Isar Aerospace (fondée en 2018 à Ottobrunn, près de Munich) avait été perdu lors du son premier essai en vol, le 30 mars l’an dernier (mission « Going Full Spectrum » – Passer au spectre complet).
Mis en œuvre (sans passager) depuis la base d’Andoya, en Norvège, le lanceur de 28 mètres de haut et de 2 mètres de diamètre avait en effet explosé de manière spectaculaire, 18 secondes après le décollage.
Près de neuf mois plus tard, le lanceur a retrouvé le même pas de tir norvégien, Isar Aerospace escomptant réaliser le 21 janvier le second vol de son microlanceur, avec cette fois six charges utiles embarquées (cinq à déployer sur orbite héliosynchrone et une fixe).
Mais ce second vol (baptisé « Onward and Upward » – En avant et vers le haut) n’aura pas lieu avant le mois de février, un problème de valve de pressurisation étant apparu pendant le compte à rebours du 21 janvier.
Une forte irruption solaire (la plus forte depuis 2003) commencé à toucher la Terre le 19 janvier vers 21 h 20 UTC, provoquant une intense tempête géomagnétique, de niveau 4 sur une échelle de 5.
Le phénomène a provoqué de somptueuses aurores boréales parfois visibles jusque dans l'Hexagone durant les nuits du 19 au 21 janvier.
Sur la base d’Andoya, implantée au-dessus du cercle polaire, le spectacle a évidemment été au rendez-vous.
En témoigne ce cliché réalisé le 20 janvier, alors que le lanceur Spectrum était érigé sur son pas de tir, dans l’attente de son lancement le lendemain.
