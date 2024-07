Vaeridion s'installe sur le campus Bosch pour développer son avion régional

Un laboratoire dans la région de Munich, sur le Bosch Collaboration Campus

Vaeridion GmbH, un fabricant d'avions basé à Munich qui développe un avion régional électrique à batterie, a célébré l'ouverture de son laboratoire de développement de batteries sur le Bosch Collaboration Campus à Holzkirchen, dans la région métropolitaine de Munich. "Le laboratoire de batteries et le site de fabrication marquent une nouvelle étape sur la voie du vol électrique. Le laboratoire est conçu pour toutes les étapes de fabrication spécifiques, depuis les cellules de batteries individuelles jusqu'aux modules de batteries entièrement intégrés", commente le constructeur aéronautique.

100 modules par voilure

"Nous avons l'intention d'écrire l'histoire de l'aviation à Munich : construire des batteries sûres pour le vol et sûres pour la manipulation pour les avions commerciaux. Les modules de batterie destinés à la propulsion sont le cœur de nos avions, conçu pour les exigences de certification. Nous intégrons plus de 100 modules dans l'aile, pour libérer tout l'espace de la cabine. Nous avons trouvé dans le Bosch Collaboration Campus les installations et l'esprit de soutien idéaux pour atteindre nos prochains objectifs", a déclaré Sebastian Seemann, directeur technique chez Vaeridion.

Un commuter pour 9 passagers et 500 km d'autonomie

Vaeridion développe le Microliner, qui est un avion à voilure fixe à batterie électrique, un commuter qui devrait transporter 9 passagers sur une distance de 500 km sans aucune émission, sous le régime des opérations commerciales IFR. Il sera exploité entre les aéroports régionaux et devrait être, selon son constructeur, d'un coût comparable à celui des jets régionaux et des turbopropulseurs actuels. Pour l'étude et le développement de son appareil, mais surtout le marché concerné, Vaeridon s'est basé sur une étude datant de 2018 et qui précise notamment que plus de 80 % de la population allemande vit à moins de 20 kilomètres d'un aérodrome régional. Le Microliner est conçu autour du système de batteries modulaires intégrées aux ailes et le système de propulsion multimoteur à hélice unique. La certification de type et le début de la production en série du Microliner sont prévus avant 2030.

Une voilure très vol à voile

L'appareil dispose d'une aérodynamique bien étudiée. L'aile à fort allongement semble clairement inspirée de celles qui équipent les planeurs, elle permet en tout cas de minimiser la traînée en régime de croisière et est d'une grande finesse. En avril 2024, le système de propulsion électrique novateur de Vaeridon a été testé au banc sol. Il alimente une seule hélice qui dispose d'entraînements électriques redondants et isolés. Conformément aux définitions de certification actuelles, chaque entraînement indépendant est désigné comme " moteur électrique ". En cas de panne d'un moteur, le(s) moteur(s) restant(s) continue(nt) à entraîner l'hélice. "Cette architecture de motorisation électrique est unique à ce jour dans les aéronefs à voilure fixe", commente le constructeur. L'équipement testé comprend deux moteurs électriques et leur couplage mécanique respectif ainsi que l'arbre de sortie unique. "Depuis novembre 2023, Vaeridion et l'AESA coopèrent dans le cadre d'un contrat de pré-candidature afin de déterminer la base de certification préliminaire du Mircoliner. L'architecture innovante de la propulsion a été au centre des préoccupations des deux équipes", ajoute le constructeur, qui espère une certification avant 2030.