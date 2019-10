Ural Airlines relance sa route Montpellier-Moscou dès février 2020

L'aéroport de Montpellier Méditerranée avait été relié à Moscou dès le 2 juin dernier par un premier vol direct opéré par la compagnie Ural Airlines. "Excellente nouvelle pour Montpellier et sa région, la desserte de et vers la capitale russe reprendra du service dès le 22 février 2020", se réjouit Emmanuel Brehmer, président de l'aéroport Montpellier-Méditerranée. "Nous sommes heureux et fiers de ce retour avant la fin de la saison d'hiver.

Les rotations s'effectueront deux fois par semaine (les mercredis et samedis, décollage de Montpellier à 12h35, durée de vol d'environ 4 heures) à bord d'Airbus de la famille A320. Les vols sont proposés à partir de 192 euros l'aller simple (non modifiable et non remboursable, avec un bagage cabine de 5 kilos, supplément pour un bagage en soute).