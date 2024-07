Universal Hydrogen cesse ses activités

Universal Hydrogen ferme ses portes...

Universal Hydrogen jette l'éponge et a abandonné ses efforts pour convertir les avions de ligne régionaux à l'hydrogène liquide. Le jeune pousse américaine a annoncé qu'elle mettait fin à ses activités. C'est le Seattle Times qui a ouvert le bal, avant que la nouvelle ne soit par la suite confirmée par le président-directeur général d'Universal Hydrogen, Mark Cousin, sous forme d'une déclaration publique confirmant l'information. "Bien que nous ayons recherché de nouveaux capitaux pendant un certain temps et évalué diverses options stratégiques, nous n'avons pas réussi à conclure de nouveaux investissements et notre conseil d'administration a donc pris cette décision", mentionne Mark Cousin dans le communiqué de presse lié.

...En dépit de ses avancées...

Selon notre confrère, Mark Cousin a envoyé un courrier aux actionnaires le 27 juin pour leur expliquer la situation courante. En février 2024, Universal Hydrogen a indiqué avoir effectué un premier essai au sol avec son groupe motopropulseur à pile à combustible de classe mégawatt. La société avait d'ailleurs utilisé son module d'hydrogène liquide exclusif pour fournir le carburant. Puis en mai, l'entreprise s'apprêtait à lancer un programme d'essais en vol avec cet équipement afin de tirer parti de l'expérience acquise lors du vol d'un De Havilland Dash 8 partiellement alimenté à l'hydrogène depuis Moses Lake, dans l'État de Washington -incidemment là ou le Mitsubishi Regional Jet, par la suite SpaceJet, ne réalise une partie de ses essais avant l'arret définitif du programme-.

...Mais n'a pas réussi à obtenir les STC nécessaires pour les ATR et Dash 8

Mais pour Universal Hydrogen, le but était d'obtenir des certificats de type supplémentaires (STC) dans le but de convertir aussi bien les Dash 8 de 70 places et les biturbopropulseurs ATR 72. Universal Hydrogen avait déjà conclu des accords de vente provisoires avec la compagnie aérienne américaine Connect Airlines pour 75 ATR 72-600 et avec Avmax Aircraft Leasing pour 20 appareils. En novembre, Japan Airlines fut le dernier transporteur à manifester son intérêt pour la conversion d'une partie de sa flotte à la propulsion à l'hydrogène en signant un accord de partenariat avec Universal Hydrogen et un autre innovateur de système de propulsion, H2Fly. Parmi les investisseurs d'Universal Hydrogen figurent American Airlines, Airbus Ventures, GE Aviation, Toyota Ventures et JetBlue Ventures. La société a été fondée début 2020 par l'ancien directeur de la technologie d'Airbus, Paul Eremenko, qui, selon le Seattle Times, a quitté son poste de PDG en avril.