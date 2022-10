United Airlines va renforcer sa desserte France-US l'été prochain

Le 12 octobre, United Airlines a annoncé un renforcement de sa desserte au départ de France à l'horizon de l'été 2023. Dès le 3 juin 2023, la compagnie ajoutera une deuxième fréquence quotidienne entre Paris-CDG et Washington-Dulles, qui vient s'ajouter au vol quotidien déjà opéré entre les deux destinations, ainsi que les vols quotidiens opérés vers New York/Newark (2), Chicago (1) et San Francisco (1). A noter aussi que la liaison saisonnière quotidienne entre Nice et New York/Newark qui avait été suspendue en 2022 le 6 septembre dernier, reprendra le 11 mai 2023.

Trafic en hausse de 20% par rapport à 2019 cet été

En plus de ce renforcement, United va ajouter des fréquences supplémentaires vers et au départ de cinq autres destinations européennes : Rome, Barcelone, Londres, Berlin et Shannon. La compagnie américaine ouvrira aussi des lignes vers ou au départ de Malaga, Stockholm et Dubaï aux Emirats Arabes Unis. United Airlines a enregistré des niveaux historiques de demande de vols vers l'Europe au pic de l'été, avec une hausse de 20% par rapport à 2019, et se concentre sur le développement de son réseau pour répondre à la forte demande persistante. Outre les nouveaux vols, United assurera à l'été 2023, neuf liaisons introduites cet été, notamment les vols directs New York/Newark-Nice, Denver-Munich, Boston-Londres Heathrow, Chicago/O'Hare-Zurich, et Chicago/O'Hare-Milan, ainsi que des vols vers quatre destinations qui ne sont desservies par aucune autre compagnie américaine : Amman, Les Açores, Palma de Majorque et Ténérife.

37 villes desservies en Europe, Afrique et Moyen-Orient

Au total, United Airlines desservira à l'été 2023 un total de 37 villes en Europe, en Afrique, et au Moyen-Orient, soit plus de destinations que toutes les autres compagnies américaines réunies. Les nouvelles liaisons sont soumises à approbation gouvernementale.