United Airlines commande 50 Airbus A321XLR

Avec la commande ferme de 50 Airbus A321XLR par United Airlines, l'Airbus A321XLR n'est plus très loin des 400 exemplaires vendus depuis son lancement lors du dernier Salon du Bourget. United Airlines devient le 17e client de l'appareil et la troisième compagnie aérienne américaine à le commander après American Airlines et JetBlue. United Airlines prévoit de réceptionner son premier Airbus A321XLR en 2024 et planifie des premiers vols internationaux à compter de 2025. Les appareils remplaceront progressivement des "modèles plus anciens", les Boeing 757 que United Airlines exploite encore, et seront exploités au départ de Washington et de New York/Newark.