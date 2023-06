United Airlines choisit San Francisco pour le lancement de son eVTOL

United Airlines et Eve Air Mobility ont révélé leur projet de lancement d'une ligne d'avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) dans la région de la baie de San Francisco. Les détails du projet, annoncés le 14 juin 2023, impliquent une collaboration avec les autorités locales, nationales ainsi que les fournisseurs d'infrastructures, d'énergie et de technologies pour garantir la mise en place d'un réseau adéquat. Eve Air Mobility (EVE), partenaire officiel de United en matière d'eVTOL, commencera à assurer des vols de banlieue au départ de la ville en 2026.

Un partenariat unique

Les grands transporteurs ont investi massivement dans ces entreprises, anticipant leur intégration future à l'aviation. En 2022 United Airlines a investi 15 millions de dollars ( environ 14 millions d'euros) dans Eve et a conclu un accord d'achat conditionnel portant sur 200 avions eVTOL, avec la possibilité d'en acquérir 200 autres. Selon Eve, cet avion offrira aux clients de United "un moyen rapide, économique et à faible émission de carbone de se rendre à ses aéroports pivots et de faire la navette dans des environnements urbains denses, par rapport aux taxis aériens conventionnels et à d'autres formes de transport public traditionnel".

Eve eVTOL a le soutien d'Embraer

Eve bénéficie du soutien d'Embraer, un constructeur aéronautique brésilien de renom, et a été choisi par United Airlines pour sa capacité à mener l'opération à grande échelle grâce à son infrastructure et son personnel qualifié. En investissant dans les technologies aéronautiques futures et en s'associant à Eve, United Airlines vise également à réduire son empreinte carbone grâce à l'utilisation d'avions eVTOL 100% électriques, offrant une solution de transport durable et rentable sur une autonomie de 100 km, augmentant ainsi ses opérations aériennes durables.

Choix du lieu

À partir de 2026, les passagers de United Airlines pourront réserver un vol à bord d'un avion Eve eVTOL entièrement électrique à San Francisco. Ce vol les emmènera d'une station eVTOL de la ville à l'aéroport international de San Francisco (SFO). Cela améliorera considérablement l'expérience de voyage des passagers tout en réduisant la durée du trajet et les émissions de carbone. United Airlines a sélectionné San Francisco comme site de lancement pour son opération eVTOL en raison de la proximité de l'aéroport, ce qui en fait un emplacement idéal étant donné la portée limitée de l'eVTOL Eve (100km ). United Airlines et Eve collaborent avec les autorités de la ville pour mettre en place l'infrastructure nécessaire à cette nouvelle opération.