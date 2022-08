Une sonde sud-coréenne en route vers la Lune

Un périple de quatre mois

En attendant le départ de la mission Artemis de la Nasa (toujours prévu lundi 29 août), un démonstrateur de sonde spatiale de l’Institut sud-coréen de recherche aérospatiale, le Kari (Korea Aerospace Research Institute), fait route vers la Lune depuis bientôt trois semaines : KPLO (Kari Selenocentric Lunar orbiter), également surnommée Danuri (contraction de deux mots coréens signifiant Lune et plaisir).

L’engin doit atteindre notre satellite naturel le 16 décembre prochain, après avoir emprunté une trajectoire de transfert balistique lunaire à faible consommation d'énergie et d’ergols, qui doit passer par le point de Lagrange L1 du système Terre-Soleil, à près de 1,5 million de kilomètres de la Terre et quatre fois plus loin que la Lune.

Le même périple a été entamé le 28 juin dernier par le cubesat Capstone de la Nasa.

De grandes ambitions

La sonde KPLO, d’une masse de 678 kg au décollage, embarque six instruments (soit environ 40 kg de charge utile au total), dont une caméra fournie par la Nasa.

L’ensemble doit fonctionner durant un an.

Trois objectifs sont affichés : valider de nouvelles technologies, étudier les ressources sélènes (glace d'eau, uranium, Hélium 3, silicium et aluminium), et produire une carte topographique.

Cette dernière servira au choix du site d’alunissage pour le robot que la Corée du Sud prévoit d’envoyer d'ici 2030 (outre une mission de retour d'échantillons d'astéroïdes).

SpaceX , toujours

Le décollage a eu lieu le 4 août à 23 h 08 UTC depuis la base militaire de Cape Canaveral, en Floride, à l’aide d’un lanceur Falcon 9 de SpaceX.

Celui-ci utilisait un étage d’occasion (sixième vol depuis avril 2019), qui a été récupéré en fin de mission sur la barge autonome « Just Read The Instructions » (Just Read The Instructions).

C’était… le trente-quatrième vol d’un Falcon 9 en 2022 – le record de 2021, battu le 17 juillet, continue de s’éloigner…