Artemis 1 : GO pour la Lune

Un ambitieux périple

Le 22 août, les responsables de la mission Artemis 1 se sont rassemblés au Centre spatial Kennedy (KSC) de la Nasa, en Floride, pour effectuer la revue d'aptitude au vol FRR (Flight Readiness Review), destinée à évaluer l'état de préparation du mégalanceur SLS (Space Launch System) et de sa capsule Orion.

A l’issue de cette réunion cruciale, la date du grand départ a été confirmée : le début de la fenêtre de tir, d’une durée de deux heures, reste fixé au lundi 29 août à 12 h 33 UTC, soit 8 h 33 en Floride ou 14 h 33 à Paris.

Un ambitieux périple de 42 jours débutera alors, qui emmènera la capsule Orion (inhabitée) au-delà de la Lune, avant de revenir amerrir dans l’océan Atlantique, le 10 octobre prochain.

L'objectif principal de la mission Artemis 1 est de tester de manière approfondie les systèmes intégrés avant les missions avec équipage, en faisant fonctionner dans un environnement spatial profond la cabine Orion (dont le module de service ESM est construit sous la maîtrise d’œuvre d’Airbus Defence and Space), en testant son bouclier thermique et en récupérant le module de commande après la rentrée atmosphérique.

En cas de report, pour raisons techniques ou météorologiques, il faudra encore patienter jusqu’au 2, voire jusqu’au 5 septembre.

Le roll out avancé

Mais la confiance semble régner à la Nasa, à l’image du « roll-out » final (transfert du lanceur vers son pas de tir), qui a été avancé au 17 août, soit avec deux jours d’avance sur le planning.

Les 6,4 km qui séparent le gigantesque bâtiment d’assemblage VAB (Vehicule Assembly Building) du pas de tir LC 39B du KSC, ont été parcourus en une dizaine d’heures, à l’aide de l’imposante plateforme à chenilles Crawler Transporter du KSC : l’engin pèse à lui seul 2 700 tonnes et le lanceur qu’il transporte plus de 2 600 tonnes !

C’était la troisième fois cette année que le SLS tout assemblé quittait le VAB, après les tumultueuses répétitions générales du compte à rebours simulé WDR (Wet Dress Rehearsal), en mars-avril et mai-juin.

La Space Coast s’anime

Bien qu’inhabitée, la mission Artemis 1 devrait déplacer les foules, et les autorités locales s’attendent à un afflux de 100 000 spectateurs sur la Space Coast (côté spatiale), provoquant d’importants bouchons.

Le 2 août, à l’ouverture des réservations en ligne pour assister au décollage depuis le complexe des visiteurs du centre spatial Kennedy, le serveur s’est déconnecté, tant les connexions étaient nombreuses.

A moins d’une semaine du lancement, le prix des billets d’avion pour la Floride se sont envolés, tous les hôtels de la région affichent complet, et les loueurs de voiture sont pris d’assaut.

Des journalistes et des youtubeurs du monde entier sont en route pour couvrir en direct ce nouveau chapitre de l’exploration spatiale…

Pour sa part, Air & Cosmos va se greffer au petit groupe emmené sur place entre le 27 et le 30 août par l’agence Nomade Aventure, dans le cadre d’un voyage touristique intitulé « Back To The Moon » (Retour vers la Lune).

Il doit permettre d’assister au décollage du SLS au plus près (à 5,6 km de distance), mais aussi d’effectuer la veille une visite complète des installations de la Nasa et des musées du KSC.

Il ne reste plus qu’une place !

A suivre en direct

Le 29 août, à partir de 13 h 45 (heure de Paris), les préparatifs finaux et le lancement de la mission Artemis 1 seront retransmis en direct sur la chaîne YouTube de Futura Science.

L'évènement sera animé par Pierre « Astropierre » Henriquet (médiateur scientifique), et commenté par Gilles Dawidowicz (vice-président de la Société Astronomique de France), Nathan Le Guennic (collaborateur étranger de la Nasa) et votre serviteur (si la technique suit…).

Les internautes auront le loisir de poser toutes leurs questions via le chat !