Une quinzaine d’auteurs spatiaux le 9 février à Drancy

Un plateau d’invités exceptionnel

A l’occasion de la clôture de l’exposition inédite « 3, 2, 1, top, décollage ! », consacrée à l’histoire, à l’évolution et aux nouvelles perspectives des lanceurs spatiaux à travers le monde, le château de Ladoucette à Drancy (Seine-Saint-Denis) accueillera la quatrième édition des rencontres « L'Espace & la plume », rassemblement d'auteurs spatiaux unique en France.

La précédente édition, qui s’était déjà tenue à Drancy en présence de douze auteurs, remonte à février 2017.

Cette fois, la manifestation (qui aura lieu le dimanche 9 février 2025 de 13h à 18h) accueillera une quinzaine de personnalités qui dédicaceront leurs ouvrages, dont l’astronaute Philippe Perrin (qui était l’invité du studio Air & Cosmos l’an dernier pour parler d’avion décarbonée) et le journaliste scientifique Michel Chevalet.

Sera également présent un plateau exceptionnel d’auteurs, co-auteurs, scénariste, journalistes, animateur de table-ronde et webmaster : Pierre Balland, Nicolas Bérend, Frédéric Castel, Raphaël Chevrier, Philippe Coué, Gilles Dawidowicz, Arnaud Delalande, Olivier De Goursac, Christian Lardier, Philippe Henarejos, Joël Le Bras, Nicolas Leroy, Jean-Pierre Nouaille, Xavier Pasco, Nicolas Pillet, Stéphane Sébile, Xavier Truchet, Philippe Varnoteaux et votre serviteur.

D’autres personnalités pourraient encore se greffer d’ici-là…

Un événement notamment organisé en partenariat avec Air & Cosmos.

Plusieurs rendez-vous d’ici-là

Diverses animations grand public sont par ailleurs organisées à Drancy tout au long du mois de janvier, en marge de l’exposition ouverte du mardi au dimanche de 12 h à 17 h :

· Des visites commentées de l’exposition certains week-ends, par des spécialistes du spatial

Agenda à retrouver sur le site de la ville de Drancy

Gratuit

· Un ciné-débat autour du film L’Astronaute de Nicolas Giraud (2022, 110 minutes)

Lundi 13 janvier 2025 à 20h à l’Espace Culturel du Parc de Drancy

Tarifs habituels du cinéma

· Une lecture théâtrale (The Overview Effect) par le comédien Antoine Martin-Sauveur

Plongez dans une expérience immersive mêlant lecture théâtrale, jeu de lumière et ambiance sonore, retraçant l’aventure spatiale à travers des mots marquants. Le spectacle débute par le célèbre discours de John F. Kennedy prononcé à Houston (« We choose to go to the Moon… »), avant d’embarquer le public dans un voyage inspiré par les témoignages d’astronautes, des débuts du programme Apollo aux missions de Thomas Pesquet vers la Station spatiale internationale.

Vendredi 17 janvier 2025 à 19h à la médiathèque Georges Brassens de Drancy

Gratuit

· La projection d’une version mise à jour du documentaire Ariane, une épopée spatiale, de François-Xavier Vives (2022), en présence du réalisateur

Samedi 18 janvier 2025 à 15h dans la Micro-Folie du château de Ladoucette

Gratuit.