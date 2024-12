Les lanceurs s’exposent à Drancy

De nombreux partenaires

Le château de Ladoucette à Drancy (Seine-Saint-Denis) accueille à partir du samedi 7 décembre l’exposition inédite « 3, 2, 1, top, décollage ! », consacrée à l’histoire, à l’évolution et aux nouvelles perspectives des lanceurs spatiaux à travers le monde.

Cette exposition est proposée et conçue par l’association Histoires d’espace, en partenariat avec la commission Astronautique et techniques spatiales de la Société Astronomique de France.

Elle bénéficie du soutien du Cnes, de l’Agence spatiale européenne, des sociétés Arianespace, Exotrail, Latitude, MaiaSpace, Opus Aerospace, Sirius Space Services et ThrustMe, de l’association Planète Sciences, du Club AcelSpace, du Club Euréka+ et de Lego Rocket Collection.

Découpée en sept parties (Enjeux de l’astronautique, histoire, panorama des lanceurs mondiaux, saga Ariane, nouvelle donne, technique et fusées de jeunes), l’exposition rassemble sur 400 m2 des panneaux explicatifs, de grands tirages photos alliant clichés d’histoire et d’actualité, mais aussi esthétique et technique, de véritables composants de lanceurs, des maquettes (dont une partie du catalogue de lanceurs d’Arianespace au 1/20e), des ouvrages anciens et des objets de collection.

Clôture en beauté

Lors de la clôture de l'exposition, le dimanche 9 février prochain, se tiendra au même château de Ladoucette la quatrième édition des rencontres « L'Espace & la plume », rassemblement d'auteurs spatiaux unique en France.

La précédente édition remonte à février 2017.

La liste des auteurs présents est en cours de finition.

Pour l’heure, l’exposition « 3, 2, 1, top, décollage ! » est en accès du mardi au dimanche de 12 h à 17 h.

Renseignements complémentaires sur https://t.ly/tDJPu (à partir de 8 ans).