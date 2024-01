Un spationaute français engagé dans l'aviation à hydrogène

Le vol zéro-émission et longue distance est réalisable en repensant l’approche actuelle pour la propulsion (c.-à-d. les moteurs à combustion). Blue Spirit Aéro est convaincu que l’hydrogène associé aux piles à combustible est la meilleure solution pour son segment de marché : longue distance, temps de recharge rapide, zéro-émission et signature sonore faible. Pour mettre en vol le pojet DragonFly, Blue Spirit Aéro s'est associée à Philippe Perrin.

Qui est Philippe Perrin ?

Philippe Perrin est né le 6 janvier 1963 à Meknès, au Maroc. Il est diplômé de l'École de l'air, de l'École du personnel navigant d'essais et de réception, et de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Il a été pilote de chasse dans l'armée de l'air française, puis pilote d'essais sur plus de 100 modèles d'avions, dont le Mirage 2000, le Rafale, le Concorde, et l'Airbus A380.

En 1996, il est sélectionné par le Centre national d’études spatiales (CNES) pour devenir astronaute. Il suit une formation à la Cité des étoiles, en Russie, puis au Johnson Space Center, aux États-Unis. En 2002, il participe à la mission STS-111 de la navette spatiale Endeavour, qui le conduit à la Station spatiale internationale (ISS). Il réalise trois sorties extravéhiculaires, pour un total de 19 heures et 31 minutes dans l’espace. Il est le quatrième Français à avoir effectué une sortie dans l’espace, après Jean-Loup Chrétien, Jean-Pierre Haigneré et Claudie Haigneré.

Après sa carrière spatiale, il devient consultant pour le CNES, l’Agence spatiale européenne (ESA), et Airbus Defence and Space. Il est également instructeur de vol et conférencier.

Qu’est-ce que le Dragonfly de Blue Spirit Aéro ?

Le Dragonfly est un projet d’avion 100 % hydrogène, initié en 2020 par Blue Spirit Aero, une start-up fondée par Olivier Savin, un ancien ingénieur d’Airbus. L’objectif est de proposer un avion écologique, silencieux, et économique, capable de transporter quatre personnes sur une distance de 1 000 km.

Le Dragonfly utilise l’hydrogène comme carburant. L’hydrogène est converti en électricité par une pile à combustible, qui alimente deux moteurs électriques entraînant des hélices. L’avion ne rejette que de la vapeur d’eau, sans émission de CO2 ni de NOx.

Quel est le rôle de Philippe Perrin ?

Philippe Perrin a rejoint Blue Spirit Aero en novembre 2023, en tant que conseiller scientifique et technique. Il apporte son expérience et son expertise en tant que pilote d’essai et astronaute, pour accompagner le développement du Dragonfly. Il participe notamment à la définition des spécifications techniques, à la validation des choix technologiques, et à la préparation des essais en vol.

Philippe Perrin est également chargé de promouvoir le projet auprès des acteurs du secteur aéronautique, des institutions, et du grand public. Il met en avant les atouts du Dragonfly, comme sa performance, sa sécurité, et sa contribution à la transition énergétique. Il souligne également les opportunités offertes par l’hydrogène, comme source d’énergie propre et renouvelable, pour le transport aérien.